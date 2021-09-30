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高雄券數位綁定63萬人 陳其邁允諾：10萬份不夠再追加

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員鄭安秝說，很多人覺得實體券的優惠比較好。記者徐白櫻／翻攝
高市議員鄭安秝說，很多人覺得實體券的優惠比較好。記者徐白櫻／翻攝

高雄券陸續公布數位綁定與紙本消費的換取方案，藍綠議員不約而同質問，政策「霧煞煞」，比樂透還難懂，高雄券限量部分沒說清楚，另有許多人綁錯，抱怨無法變更。目前至少有63萬人綁定高雄券數位消費，並非人人能領到。對此，市長陳其邁表示，數位綁定者要5千元在高雄消費才可領取，目前有10萬個名額，不夠會再增加。

高雄市府搶五倍券商機，編列5億元預算發行高雄券，數位綁定或紙本消費皆可受惠。高市財政局指出，高雄券的數位綁定人數63萬人，具有磁吸效應。高市議會開議，今日多位議員質詢時反映，宣傳不足導致市民綁定後才發現無法更動，不能換取高雄券很懊惱。

市議員李亞築指出，數位綁定政策讓人「霧裡看花、看得霧煞煞」，市府都沒有說清楚到底限量多少名額，據她了解是限量9萬名，若以63萬綁定者來估算，恐怕會有54萬人領不到，會引發民怨。此外，民眾無法判定設籍在高雄的店家進行消費，必須選擇短時間消費5千元，一般店家無法受惠，只會振興企業。

議員鄭安秝、林智鴻也有高雄券的相關疑慮。鄭安秝說，很多人說，「綁定數位者像白癡一樣」，後面才公告實體券的比較好，這樣不合理。陳其邁說，高市總預算5億，目前數位綁定部分有10萬個名額、1千萬預算，以過去經驗來看，消費者不見得5千元全花在高雄，實際上會有落差，盡量來就大方送，10萬個名額不足就再增加10萬，「我在這邊承諾，若不夠會再增加」。

高市議員李亞築批評高雄券政策霧煞煞，並非所有數位綁定者都能領到高雄券。記者徐白櫻／翻攝
高市議員李亞築批評高雄券政策霧煞煞，並非所有數位綁定者都能領到高雄券。記者徐白櫻／翻攝

陳其邁 樂透 高雄市

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