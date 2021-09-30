高雄帛琉旅遊泡泡研商中 陳其邁：只欠東風

高雄市議會今進行市長施政報告及質詢，高雄市議員李雅慧質詢時指出，旅遊業者相當期待高雄市能與帛琉合作推出包機直飛的旅遊泡泡，但近期為看到進度，業者已準備好了，希望市府送給民眾一些小確幸。高雄市長陳其邁表示，高雄帛琉旅遊泡泡「只欠東風」，只要疫情穩定就會加速推動。

李雅慧指出，目前僅有桃園機場直飛帛琉，許多南部民眾都等著高雄市與帛琉合作推出旅遊泡泡，但從4月談到現在仍未成形。考量目前帛琉施打第二劑疫苗的人口已經超過9成，防疫規畫也很完善，市府應儘速促成。陳其邁強調，帛琉是很迷人的地方，請再給市府一點時間整合資源，很快就能打開跟帛琉之間的旅遊泡泡。

陳其邁答詢指出，高雄與帛琉的旅遊泡泡「只欠東風」，其實雙方先前已談得差不多，但後續因疫情擴大，影響合作進度，近日市府觀光局正與外交部、指揮中心積極研商。

李雅慧指出，高雄直飛帛琉，其實旅遊業者已經準備好了，據她側面了解，可能是因為機場規模問題，分流執行上比較困難，才會至今沒有成行，但這並非無法克服的問題，但相信陳其邁身為公衛專家及「帛琉通」的陳其邁市長能夠協助推動。