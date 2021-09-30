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高雄帛琉旅遊泡泡研商中 陳其邁：只欠東風

聯合報 / 記者林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員李雅慧今要求高雄市長陳其邁加速促成高雄與帛琉的旅遊泡泡。記者林巧璉／翻攝
高雄市議員李雅慧今要求高雄市長陳其邁加速促成高雄與帛琉的旅遊泡泡。記者林巧璉／翻攝

高雄市議會今進行市長施政報告及質詢，高雄市議員李雅慧質詢時指出，旅遊業者相當期待高雄市能與帛琉合作推出包機直飛的旅遊泡泡，但近期為看到進度，業者已準備好了，希望市府送給民眾一些小確幸。高雄市長陳其邁表示，高雄帛琉旅遊泡泡「只欠東風」，只要疫情穩定就會加速推動。

李雅慧指出，目前僅有桃園機場直飛帛琉，許多南部民眾都等著高雄市與帛琉合作推出旅遊泡泡，但從4月談到現在仍未成形。考量目前帛琉施打第二劑疫苗的人口已經超過9成，防疫規畫也很完善，市府應儘速促成。陳其邁強調，帛琉是很迷人的地方，請再給市府一點時間整合資源，很快就能打開跟帛琉之間的旅遊泡泡。

陳其邁答詢指出，高雄與帛琉的旅遊泡泡「只欠東風」，其實雙方先前已談得差不多，但後續因疫情擴大，影響合作進度，近日市府觀光局正與外交部、指揮中心積極研商。

李雅慧指出，高雄直飛帛琉，其實旅遊業者已經準備好了，據她側面了解，可能是因為機場規模問題，分流執行上比較困難，才會至今沒有成行，但這並非無法克服的問題，但相信陳其邁身為公衛專家及「帛琉通」的陳其邁市長能夠協助推動。

帛琉 旅遊泡泡 陳其邁

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