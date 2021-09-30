一圓校園夢 金門唯一樂齡大學10月上課

中央社 / 金門縣30日電

國立金門大學為滿足地區長者年輕時因生活困苦無法就學的遺憾，開辦第一屆樂齡大學，這也是金門唯一的樂齡大學。名額30人，10月4日報名。歡迎想一圓大學校園生活的長者報名。

金門地區長輩經常提到，以前很想念書，但家中經濟困難，能唸到小學畢業都很難，更別提上大學了。尤其早年金門戰亂頻仍，讀書對多數人而言，更是奢求。

因此，金門大學向教育部申請「樂齡大學」專案計畫，開設一年的樂齡大學課程，圓長輩大校園生活夢。課程涵蓋金門島嶼文化、生活新知、健康休閒與專業智能四大面向。有人際關係與溝通、金門歷史古蹟走讀、文化尋訪、島嶼生態保育、電腦一級棒、投資理財、葡萄酒賞析和生活美語等多元課程。

金大表示，首屆金門大學樂齡大學上課時間為10月26 日到111年6月21日，兩學期共36週；每週上課最多2天，分上午9時到12時、下午2時30分到5時30分兩個時段。

55歲以上民眾，不限學歷，只要行動自如、識字，都可以來到金門大學開辦的樂齡大學就讀。10月4日起報名，學費新台幣3000，限額30名。詳情電洽082-312736，報名網址：https://admission.nqu.edu.tw/index_S.html。

金門 教育部 葡萄酒

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