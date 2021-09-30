屏市3大超夯景點一次滿足 假日觀光公車50元任你搭

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
歷經疫情的沈寂後，縣府進一步整合無限次搭乘與周邊商家優惠，推出「屏市假日觀光公車50元一日券」，於10月1日起優惠發售。圖／屏東縣政府提供
歷經疫情的沈寂後，縣府進一步整合無限次搭乘與周邊商家優惠，推出「屏市假日觀光公車50元一日券」，於10月1日起優惠發售。圖／屏東縣政府提供

屏東市多處特色熱門景點已是民眾假日出遊休憩首選，縣府推出「506A屏市假日觀光公車」，行經絕美殺蛇溪畔縣民公園、懷舊文創園區勝利星村、城市森林屏東總圖等3大超夯景點，獲得許多外地遊客熱烈回響；歷經疫情的沈寂後，縣府進一步整合無限次搭乘與周邊商家優惠，推出「屏市假日觀光公車50元一日券」，於10月1日起優惠發售。

屏市假日觀光公車從屏東轉運站發車，每45分鐘1班車，從上午9時至晚上9時共開行16個班次，民眾可於屏東轉運站售票櫃檯購買一日券，只要50元銅板價即可享當日無限次搭乘；一日券更與勝利星村周邊商家花漾雨蝶、伊斯坦堡市集、青島壹二飲、繫本屋、必勝烘培研製所、芋仙屋、等一個人餐車、有間牛肉-燒肉專門店、純在餐桌、穗見食甜坊、景苑露天咖啡店、黎記冰糖醬鴨、豆油伯、波克夏餐廳-種子2號店等在地店家合作，旅客可憑一日券享消費購物折價或餐點飲料贈送等多項超值回饋。

縣府交通旅遊處說，10月1日正式開賣的506A屏市假日觀光公車，除上述優惠外更與台灣好行神山線合作，加碼推出「10月限定好禮兌換」活動，持當日有效一日券即可至勝利星村旅服中心，兌換超夯神山線喔熊旅遊手札乙本，限量200份換完為止。

假日觀光公車路線時刻可洽屏東客運公司官網(http://www.ptbus.com.tw/09/506A.htm)，一日券合作優惠商家可透過特約線上地圖(https://tinyurl.com/yjsmwtdx)掌握最新超值優惠內容，另行程中想要掌握公車即時動態資訊，可於乘車前下載「屏東公車」APP，即時查看公車預估到站時間。

歷經疫情的沈寂後，縣府進一步整合無限次搭乘與周邊商家優惠，推出「屏市假日觀光公車50元一日券」，於10月1日起優惠發售。圖／屏東縣政府提供
歷經疫情的沈寂後，縣府進一步整合無限次搭乘與周邊商家優惠，推出「屏市假日觀光公車50元一日券」，於10月1日起優惠發售。圖／屏東縣政府提供

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