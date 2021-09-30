高雄吸引大廠投資 陳其邁：只許成功不許失敗

中央社 / 高雄30日電

台積電傳將在高雄投資設廠，民進黨高市議員郭建盟今天表示，想要台積電來高雄美夢成真，需如期如質完成土污整治等工作。市長陳其邁說，吸引大廠投資，只許成功、不許失敗。

郭建盟今天在議會質詢表示，台積電若進駐設廠，對高雄製造業高值化轉型，改善城市人口流失與勞工低薪，有極大助益，將是高雄城市經濟發展強力推進器。

郭建盟以2010年台積電進駐台中後的人口經濟變化數據為例，指台中9年間戶籍人口增加16.4萬，年營利事業銷售額大幅成長22.3%，餐飲旅宿等服務業營利事業銷售額也上升，反觀高雄人口下降，經濟成長量能不足。

郭建盟說，2010年台積電在台中設廠動土後，就像一部強力火車頭，推動台中人口、經濟，逐步超越高雄成為全台第二大城。若未來進駐高雄，依台中經驗，高雄人口與經濟成長紅利，預計在3至10年內逐步展現。

郭建盟表示，全球想要工業轉型的城市，都渴望台積電青睞，身為高雄市議員，他無法想像與接受錯過台積電的後果。但若要美夢成真，首要需在環境保護與經濟發展平衡的雙贏前提下，如期如質完成中油土污整治等工作。

陳其邁表示，吸引高科技大廠來高雄投資，對繁榮地方、促進就業非常重要，招商引資只許成功、不許失敗，不管土地水電等，市府都全力配合。不過投資訊息由廠家宣布，市府不能越俎代庖，他的工作就是解決投資障礙，把安家計畫做好。

台積電 陳其邁 高雄市

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