金門國家公園推九宮坑道 設歷史迴廊與LCM登陸艇模型

在民國52年由國軍建鑿的九宮坑道，又名四維坑道，是國軍用於為戰備整備人員及物資運補使用。在民國90年正式對外開放觀光，每年都吸引相當多遊客到此一遊，金門國家公園管理處今天表示，已於九宮坑道內設置烈嶼歷史迴廊，帶領民眾感受在地軍事地景，還有「LCM登陸艇」的模型，供遊客遊憩體驗與拍照。

九宮坑道位於金門縣烈嶼鄉九宮碼頭與羅厝之間，是小金門著名的地標景點， 金門國家公園管理處於87年接管九宮坑道，經重新整理後在90年對外開放觀光。 民眾抵達烈嶼後，可從下船處步行前往九宮坑道，經由橋樑串聯走入烈嶼遊客中心，認識烈嶼戰役史蹟、地質與生態特色、遊憩與在地美食等資訊，是遊客來烈嶼必訪聖地。

金管處表示，為了讓民眾了解烈嶼在地軍事歷史與文化，金管處特於九宮坑道內設置坑道廊道、解說牌誌、展演平臺、影音展演、投影照片及互動拍照等設施。

至於坑道影片區，則播放金門戰地紀錄片，坑道牆面投影軍事標語及照片，帶領民眾感受在地軍事地景。

此外，金管處也在入口處新設拍照設施設計以「LCM登陸艇」造型呈現，模擬航行操作燈號、警示燈功能，吸引遊客遊憩體驗與拍照。