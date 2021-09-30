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屏東偏遠旭海衛生室啟用 導入遠距醫療服務超方便
屏東縣牡丹鄉旭海村是偏遠的原鄉小漁村，縣府10年前劃設旭海觀音鼻自然保留區後、掀起阿塱壹古道熱暴紅，為照顧居民的醫療需求，縣府斥資1179萬元興建的衛生室今天舉行啟用儀式；縣長潘孟安說，這是旭海觀音鼻自然保留區劃設10周年，送給當地最棒的禮物，未來將以「醫療在地化」、「照護社區化」及「救護即時化」為目標，讓健康平權落實在旭海及每個偏鄉。
潘孟安說，旭海村衛生室原設在旭海溫泉區內，因建築老舊且鄉公所另規畫作為溫泉區，6年前鄉公所撥用現址作衛生室預定地；為因應高齡社會的需求，並提供更優質醫療照護服務，縣府向中央爭取經費在原旭海濱海公園上，興建地上一層的衛生室，外觀有如指向天空的箭頭，代表衛生室與旭海觀音鼻自然保留區各部落並肩勇往直前。
他說，旭海村地處偏遠，因應醫療行動化趨勢，衛生室增設智慧型照護站設備，可即時監測與紀錄就診民眾體溫、血氧、血糖、身高體重及血壓，並與高雄榮民總醫院合作，導入遠距醫療會診及轉診服務，透過遠距醫療服務平台，克服空間及時間的差距，延續居民院外醫療照護，提高民眾醫療便利性；假日則委由恆春基督教醫院執行緊急醫療服務，可提供更完善與舒適的醫療保健、公共衛生及長照相關服務，提供部落民眾與遊客更優質的醫療、公衛照護。
衛生局表示，旭海村衛生室有4個出入口，方便就醫民眾出入及規劃防疫動線，提供社區民眾安心的醫療空間，依服務對象規畫醫療巡診、預防接種、衛生保健等服務，另為讓社區長者獲得連續性照顧，室內規畫健康或亞健康長者的健康促進活動和長期照顧服務項目。
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