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高捷施工誤挖自來水管 今午修復陸續恢復供水

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市捷運局承包商施工誤損自來水管部分已完成修復。圖／高雄市捷運局提供
高雄市捷運局承包商施工誤損自來水管部分已完成修復。圖／高雄市捷運局提供

高雄捷運施工25日承包商不慎挖破水管，為修復水管，高雄市岡山、路竹、彌陀、梓官、阿蓮區等5區部分或全區將從今天早上8點停水，29日晚間自來水公司夜間已進行1750mm自來水管破損修復，經整夜觀察無漏水後，今天上午10時完成自來水混凝土保護管澆置，中午12時開始逐步恢復正常供水，但阿蓮區及部分地區需到30日凌晨才會恢復正常供水壓力。

在停水期間的供水狀況，自來水公司在29日先在低水壓的阿蓮區加架設加水站，捷運局也在30日派員至各區瞭解調查實際停水及需水情形，並與自來水公司協調調派設置臨時供水站。

高雄捷運局表示，後續施工作業將提供事前的探查工作，已責成統包商及監造單位，除取得管線單位提供的最新圖資判斷下地管線狀況、採取現地先行探挖、透地雷達等管線調查作業外，還要再採取深層探管方式等調查作法，確認施工範圍狀況，確保施工安全。

捷運 停水

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