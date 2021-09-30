再度躍上國際 屏東2支廣告奪美國高峰創意大獎

中央社 / 屏東縣30日電

屏東縣政府2020年度形象影片「屏東，總是多一度」與施政廣告「屏東好好」影片，雙雙奪下2021美國高峰創意大獎，其中「屏東好好」獲不分組最佳影片，是台灣第一個拿到獎項公部門。

縣府表示，美國高峰創意大獎（Summit CreativeAward）今年共有來自20個國家的超過3800件作品參賽。「屏東，總是多一度」獲旅遊組銀獎，「屏東好好」獲不分組最佳影片，是台灣第一個拿到這個獎項公部門。

傳播暨國際事務處指出，評審認為「屏東好好」系列影片中，「好好信箱」傳遞了「民眾的需求聲音能被縣府聽到」，居民也認同縣府是與他們站在同一陣線，影片傳達出縣府會讓每個有需求的鄉親都得到服務，評審稱讚縣府的親民及便民服務，給予相當高的評價。

縣府表示，這也是屏東製作的廣告第2度獲得美國高峰創意大獎（Summit Creative Award）肯定，去年縣府推出的觀光宣傳廣告「Where？」也拿下2020美國高峰創意大獎旅遊組銀獎。此外，今年日本國際觀光影像節「屏東，總是多一度」獲得最佳東亞影像獎，讓屏東躍上國際。

「讓人民好好生活，是政府最基本的要務」，縣長潘孟安表示，以人為本，滿足縣民所需，保持溝通管道的暢通，即為「屏東好好」影片的基本元素；「屏東，總是多一度」則是因為地理緯度關係，屏東溫度向來比其他縣市高，在地人的熱情更不在話下。

潘孟安表示，「屏東，總是多一度」邀請公視旗艦大戲「斯卡羅」的女主角温貞菱拍攝，引導大家體驗屏東，自然帶出屏東山水風情的真實樣貌，成功向外界推廣屏東在地形象，「原來台灣最美好的樣子屏東都有」。

美國高峰創意大獎於1994年舉辦至今，27年來以獎勵傑出的創意、行銷團隊為宗旨，為全球創意獎項的最高殿堂之一。

屏東縣政府 美國

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