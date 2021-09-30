議員磨刀霍霍 高市副市長被「請出」議場兩次

高雄市議會第3屆6次議會開議，今天進行市長施政報告與質詢。副市長史哲在無黨籍團結聯盟黨團時被請出議事廳，國民黨議員邱于軒質詢時又被請出一次，一個上午被無黨籍與藍營議員要求二度離開議事廳，今天下午還有多位議員質詢，引發外界關注。

高市議會無黨團結聯盟黨團質詢，副市長羅達生因認錯市議員李順進、陳善慧被請出議場。此外，無黨總召朱信強以「不太理會議員」為由，要求另位副市長史哲也要離開議事廳，僅剩副市長林欽榮在場。

輪到國民黨市議員邱于軒質詢，一開場就說，早上無黨聯盟質詢，請出副市長之舉讓她覺得「醍醐灌頂 」，因為她一直以為只有她被這樣對待。邱說，史哲連正眼都不看她，為讓羅達生認得，她特別去做名牌。邱于軒「自我介紹」後，同樣請史哲出去，留下她認為可以溝通的官員在場，沒要求羅達生離去是因為有事情要請教羅。

邱于軒關心高雄市高端疫苗施打人數，日後出國是否會被拒絕入境，台灣可否分區解封，有無必要施打第三劑疫苗。