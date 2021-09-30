聽新聞
test
0:00 / 0:00
議員磨刀霍霍 高市副市長被「請出」議場兩次
高雄市議會第3屆6次議會開議，今天進行市長施政報告與質詢。副市長史哲在無黨籍團結聯盟黨團時被請出議事廳，國民黨議員邱于軒質詢時又被請出一次，一個上午被無黨籍與藍營議員要求二度離開議事廳，今天下午還有多位議員質詢，引發外界關注。
高市議會無黨團結聯盟黨團質詢，副市長羅達生因認錯市議員李順進、陳善慧被請出議場。此外，無黨總召朱信強以「不太理會議員」為由，要求另位副市長史哲也要離開議事廳，僅剩副市長林欽榮在場。
輪到國民黨市議員邱于軒質詢，一開場就說，早上無黨聯盟質詢，請出副市長之舉讓她覺得「醍醐灌頂 」，因為她一直以為只有她被這樣對待。邱說，史哲連正眼都不看她，為讓羅達生認得，她特別去做名牌。邱于軒「自我介紹」後，同樣請史哲出去，留下她認為可以溝通的官員在場，沒要求羅達生離去是因為有事情要請教羅。
邱于軒關心高雄市高端疫苗施打人數，日後出國是否會被拒絕入境，台灣可否分區解封，有無必要施打第三劑疫苗。
衛生局長黃志中說，高雄市約170劑疫苗，約10萬劑左右是高端。至於分區解封問題，陳其邁說，台灣這麼小，不太可能分區解封；現階段先優先打第一劑疫苗，以拉高覆蓋率為原則。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言