金門九宮坑道大改造變歷史迴廊 感受昔日戰地氛圍

金門國家公園管理處在烈嶼九宮坑道設置歷史迴廊，解說在地軍事歷史與文化；同時搭配影片區播放金門戰地紀錄片，坑道牆面投影軍事標語及照片，帶領民眾感受昔日戰地氛圍。

位於金門縣烈嶼鄉九宮碼頭與羅厝之間的九宮坑道，又名四維坑道，是國軍在民國52年建鑿，用於為戰備整備人員及物資運補使用。金門國家公園管理處在87年接管坑道後，經過重新整理，在90年對外開放觀光。

民眾在金門本島搭交通船抵達烈嶼後，可從九宮碼頭下船處步行前往九宮坑道，經由橋梁串聯走入烈嶼遊客中心，認識烈嶼戰役史蹟、地質與生態特色、遊憩與在地美食等資訊，是遊客來烈嶼必訪聖地。

迎接COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的旅遊潮，金門國家公園管理處對九宮坑道進行了大改造。處長鄭瑞昌表示，為了讓民眾了解烈嶼在地軍事歷史與文化，管理處在九宮坑道內設置坑道廊道、解說牌誌、展演平台、影音展演、投影照片及互動拍照等設施；搭配坑道影片區，播放金門戰地紀錄片，坑道牆面投影軍事標語及照片，帶領民眾感受昔日戰地氛圍。

同時，鄭瑞昌說，入口處新設置拍照設施以「LCM登陸艇」造型呈現，模擬航行操作燈號、警示燈功能，吸引遊客遊憩體驗與拍照。

而為了提升各項軍事設施活化效益，管理處同時規劃九宮賣店，陳設烈嶼在地青年共同參與開發的戰役特色文創商品，歡迎民眾在欣賞烈嶼美景之餘，也能將相關特色紀念品帶回家。

此外，因應藝術表演場地需求，管理處特別規劃設置展演平台，歡迎各界團體申請運用。