代理屏東市長不做第二人想 前縣議長程清水今3度派代

屏東市長林恊松因涉貪一審被判刑7年，縣府依「地方制度法」規定予以停職，縣府昨天發布屏東市長由前縣議會議長程清水第3度代理，今天上午11時在屏東市公所舉理交接典禮，締造同一人派代3次市長的罕見紀錄，表示會無縫接軌推動市政建設；出席交接儀式的林協松，則透過臉書表達心聲，強調問心無愧，公道在人心，望上級法院能還他清白。

75歲的前縣議會議長程清水對屏東市政相當熟悉，在前屏東市長林亞蒓停職時，曾代理市長1年7個月，打通屏東市多條8公尺巷道，並推動里聯合活動中心興建，讓市民有感；第2次代理是林恊松去年被收押2個多月期間，持續推動屏東市里鄰整併案，因熟悉屏東市政，都能無縫接軌，被視為「最佳代理市長」人選。

在縣府民政處長徐富癸監交下，程清水今天接下代理屏東市長印信；他說，自己年事已高，精神和體力不如前，原本推辭這次的派代，請縣長潘孟安另請高明，但縣長一再請託，希望在剩下的1年2個多月任期中，希望配合縣府無縫接軌推動市政建設，他被縣長的誠意打動，最後同意，會全力以赴。