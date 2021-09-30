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梅蘭明隧道今開放通行 建議這種車走最安全

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道今開放通行，開放時間為每日上午7點至下午6點。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道今開放通行，開放時間為每日上午7點至下午6點。圖／甲仙工務段提供

公路總局甲仙工務段今上午7點起開放高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道通行，甲仙工務段提醒，梅蘭明隧道東洞口上邊坡持續有零星碎屑滑落，建議駕駛機車、轎車民眾走河床便道，大貨車可走梅蘭明隧道，開放時間為每日上午7點至下午6點。

甲仙工務段長陳正偉表示，梅蘭明隧道上邊坡在本月13日受璨樹颱風外圍環流影響，造成落石坍方，阻斷道路通行，第三區養護工程處當天緊急封閉道路，因落石持續不斷，最近落石頻率才有逐漸趨緩現象，25日動員搶修廠商進入坍方區辦理土砂清除作業，27日搶通。

陳正偉表示，今天上午開放梅蘭明隧道雙向通行，開放前安排灑水車沖洗路段，開放期間河床便道仍可通行不封閉，因東洞口上邊坡還是不時發生零星落石情況，三工處派員現場持續觀看並記錄評估落石掉落情況及頻率，建議小型車及機車行駛梅蘭河床便道相對安全。

三工處提醒，用路人行經明隧道前後應提高警覺注意邊坡落石狀況，並遵從現場指揮人員指示通行，如隧道口落石發生，請改道行駛河床便道，三工處目前已積極爭取經費先辦理邊坡整治，及明隧道東、西洞口延長計畫，以提供部落居民安全可靠回家的路。

高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道今開放通行，開放時間為每日上午7點至下午6點。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道今開放通行，開放時間為每日上午7點至下午6點。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道今開放通行，開放時間為每日上午7點至下午6點。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道今開放通行，開放時間為每日上午7點至下午6點。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道今開放通行，開放時間為每日上午7點至下午6點。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道今開放通行，開放時間為每日上午7點至下午6點。圖／甲仙工務段提供

落石 璨樹颱風

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