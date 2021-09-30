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高市無黨聯盟批史哲、羅達生態度高傲 驅離議場
高雄市議會無黨團結聯盟今在高雄市議會聯合質詢，要求高雄市副市長羅達生、副市長史哲離開議場。無黨聯盟總召朱信強表示，羅達生因把2位無黨籍市議員名字講錯不尊重議員，史哲常在議會走廊不打招呼，態度高傲，「我已經聽10多個議員說史哲態度很高，好像看不起議員。」
質詢時朱信強表示，高市3位副市長應該是輔佐市政、替市長加分，但副市長的部分行為卻是扯後腿，替市長扣了不少分。朱信強先要求羅達生講出無黨聯盟議員的名字，羅達生誤把市議員李順進、陳善慧兩人的名字講反，連忙道歉。朱信強認為，今年羅達生已見過市議員多次，卻記不起來無黨議員的名字，相當不尊重。
高雄市長陳其邁也連忙打圓場，因為你們3個都很英俊，髮型也都短短的滿類似，「認錯確實需要改進，我們來改進」。
市議員李順進則點名史哲，李順進指出，高雄流行音樂中心在史哲擔任文化局長時就數度設計變更，網路上批評聲很大，外界譏笑高流已變成百貨公司。
朱信強也指出，過去在議會走廊多次遇史哲，即使自己已先打招呼，史哲也是不語理會，「副市長這樣好像是很看不起我們議員，不只是我們在說，我已聽過10多個議員都有一樣的感覺。」
羅達生與史哲相繼被要求離開議場，兩人離開後，只剩一位副市長林欽榮在議場，朱信強說，現在只剩一位副市長，林欽榮的行程是3位副市長最多的，也相當認真時得肯定，三個裡面至少有一好。羅達生、史哲在後續民進黨團質詢時才又進入議場。
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