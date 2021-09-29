高捷施工誤損水管 捷運局：圖資與現地落差釀災

高雄岡山車站前因捷運施工不慎誤擊自來水管，5區將自明天上午8時至10月1日上午7時停水。捷運工程局今天表示，因圖資所示水管與實際位置偏差甚大釀災，深感抱歉。

針對捷運RK1工程施工誤損1750mm自來水管，高雄市政府捷運工程局下午表示，後續已責成統包商及監造單位於地下工程施工前，應先取得管線單位提供最新圖資判斷下地管線狀況並採取現地探挖，確認是否有管線入侵施工範圍後始得施作，以維施工安全。

捷運局說明，高雄捷運岡山站（RK1）基礎開挖前，需打設鋼板樁以作為擋土設施，因基礎施作範圍內有800mm自來水管橫越，鋼板樁形成無法打設缺口（約1.2M）區域，因此須辦理地質改良灌漿作業，作為後續基礎開挖擋土用。

不過，捷運統包商新亞公司雖於地質灌漿作業前比對管線圖資，也經透地雷達協助探測及現地探挖確認地下3公尺處已無管線後，才施作灌漿作業。但統包商於9月25日上午進行施作灌漿鑽孔時，發現有漏水狀況，初判可能是自來水管破損，故先行調派抽水機抽水並通知自來水公司。

經自來水公司開挖，確認誤擊點為自來水管轉彎處。但因該管線埋設深度達地下3公尺以上，且又以大量混凝土包覆，導致圖資所示自來水管與實際位置偏差甚大，統包商施工時才不慎誤擊自來水管。

對於造成民眾不便，捷運局表示深感抱歉，事發後統包商已協助調派機具及人員進行探管及搶修工作，後續仍將與自來水公司合力將縮短搶修時間，降低對民眾不便影響。

捷運局說，後續針對地下有疑似或鄰近重大民生管線施工時，也已責成統包商除取得管線單位提供最新圖資判斷下地管線狀況、採取現地先行探挖、透地雷達外，另再採取深層探管方式等調查作法，確認是否有入侵施工範圍。