澎湖發癢紅疹初判毛毛蟲皮膚炎 衛生局：非傳染病

澎湖近日發現許多民眾出現皮膚不明原因發癢紅疹，衛生局今天表示，多家醫院綜合判斷，病症最接近丘疹樣蕁麻疹或接觸性皮膚炎，可能與民眾接觸毛毛蟲纖毛造成皮膚炎有關，並非傳染病。

澎湖縣政府衛生局表示，各級醫療院所合作無間，運用先進遠距醫療設備，釐清皮膚紅疹原因，經衛生福利部澎湖醫院及三總澎湖分院協助聯繫高知名度專科醫師，28日與花蓮慈濟醫院醫師張中興視訊會診，也運用高雄長庚醫院與部立澎湖醫院合作的遠距門診，由皮膚科醫師李志宏進行視訊會診診療。

衛生局指出，李志宏診療21名民眾，發現15名有類似的皮膚病灶，大部分的病人是從頸部發展到手部與背部，在遠距使用皮膚鏡放大看病灶，並未發現小昆蟲、禽蟎等，皮膚症狀為點狀丘疹，較不像花草過敏引起較整片的紅疹變化，雖時值秋季，但澎湖氣候仍屬炎熱，加上東北季風到來，產生空氣傳播毛毛蟲纖毛造成皮膚炎。

近日澎湖至少有300名民眾皮膚陸續出現紅腫發癢等狀況。衛生局表示，醫師診斷這類皮疹不會傳染，絕大部分會在一、二週內恢復，可稍事冰敷。較嚴重時，可就醫由醫師開立適當的抗組織胺與消炎藥，加上外用的類固醇藥膏，只要不抓破皮，就不會留下疤痕。

衛生局指出，毛毛蟲皮膚炎一般在春夏比較溫熱的環境發生，但是台灣南端恆春就曾在2006年發生過在12月冬天，國立恆春工商爆發700多名師生出現不明紅疹搔癢事件，醫界認為與空氣傳播的毛毛蟲皮膚炎有關。

衛生局已要求各鄉市衛生所持續監測本波疫情，並至社區及學校進行宣導建立正確預防觀念，也再次呼籲鄉親於外出時，穿著長袖衣物減少暴露部位，若有紅疹搔癢部位，建議以溫水淋浴沖洗，更換乾淨衣物，並盡速就醫，切勿隨意購買藥物或乳液塗抹，以免症狀惡化。