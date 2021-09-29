高雄捷運施工挖破水管明停水搶修 家戶有水塔不擔心

高雄捷運施工不慎挖破水管，明起高雄市岡山、路竹、彌陀、梓官、阿蓮區等5區部分或全區將從上午8點停水至10月1日早上7點。碧紅里長黃艶聆表示，這次停水是自2018年施工以來首度發生，接獲訊息已通知里民提早儲水、關抽水馬達，避免馬達空燒，里民家家都有水塔，不擔心缺水問題。

高雄市捷運工程局表示，統包商本月25日上午進行施作灌漿鑽孔時，發現有漏水狀況，初步研判可能為自來水管破損，自來水公司到場開挖判斷是誤擊自來水管轉彎處，因實際位置與圖資所示偏差大廠商才不慎誤擊，統包商已調派機具及人員進行探管及搶修工作。

自來水公司七區處表示，捷運施作廠商前兩天不慎挖破自來水公司1750毫米管線造成漏水，因埋設自來水管深度達地下3公尺以上，且又以大量混凝土包覆，昨天確認破損位置，預計明天停水進場搶修，停水時間共計23小時。

停水區域包含岡山本洲產業園區及高雄路竹科學園區等。南部科學工業園區表示，淨水廠今天上午電話通知高雄園區，因岡山捷運站施工損傷管線，需支援區外用水，先暫停供水至中午12點，但是園區配水池有足夠的水可以供應園區廠商3天以上，不影響廠商用水。