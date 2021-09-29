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高雄建軍跨域基地藝術村「站藝術節」 以轉運為主軸
高雄建軍跨域基地藝術村今年的「站藝術節」，特別以轉運為藝術節的主軸，結合建築交通轉運的原始意涵，10月2日至24日推出三場自製演出。建軍跨域基地藝術村執行長陳姿仰表示105年開始進入建軍，從整修活化場域開始至今，經歷了許多，一切從無到有，這裡一直是鼓勵藝術家跨域的能量基地，也是高雄少數的非官方藝術村。
今年是南風劇團營運建軍跨域基地藝術村的最後一年。高雄市文化局副局長簡美玲表示，感謝民間力量的投入，人力養成不易，南風劇團這5年期間在建軍跨域基地藝術村的點滴耕耘，從藝術工作者培育發展到藝術村營運，真的非常不簡單。接下來工務局與文化局也正整理衛武營公園的3連棟R棟，期待這裡的藝術創造能量可以延續過去，希望下一「站」會更好！
建軍跨域基地今年「站藝術節」3檔戲劇演出，都是建軍裡的藝術家以及特別培育的導演所發展出來的創作。以舞蹈、藝術創作以及音樂結合的《藝起。秋》，由知名藝術家王國仁、思飛韻合唱團團長渡盧哲也與舞者張宇彣，共創帶來驚喜創意的創作演出。
以小王子文本結合三個不同世代的創作《以我為名的那顆星》，也特別邀請藝術家林純用、溫曉梅合作舞台場景，將讓大家再次讓小王子帶自己回到屬於自己的那顆星。《越，過站不停》則以建軍跨域基地藝術村環境為背景，將帶大家邊走入建軍跨域基地一邊看戲，為表演藝術類在建軍跨域基地畫下最後尾聲。
建軍跨域基地藝術村邀請民眾參與「站藝術節」看戲，感受藝術為這裏所創造的豐沛能量，讓這裡發出超強的藝術跨域能量，在藝術村關閉前持續散發溫暖人心的光芒。更多資訊可上建軍跨域基地藝術村粉絲專頁，或上KKTIX搜尋站藝術節。
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