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屏東市長涉貪停職 屏東縣府三度派老議長程清水出馬

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市長林恊松涉貪汙、偽造文書罪，屏東地院一審判刑7年，屏東縣府依地方制度法辦停職，屏縣府今宣布，將指派老議長程清水代理市長，這也是程清水第三度派代理屏東市長，屏東地方自治史上相當罕見，縣府30日上午11點在屏東市公所舉行交接儀式。圖／本報資料照
屏東市長林恊松涉貪汙、偽造文書罪，屏東地院一審判刑7年，屏東縣府依地方制度法辦停職，屏縣府今宣布，將指派老議長程清水代理市長，這也是程清水第三度派代理屏東市長，屏東地方自治史上相當罕見，縣府30日上午11點在屏東市公所舉行交接儀式。圖／本報資料照

屏東市長林恊松涉貪汙、偽造文書罪，屏東地院一審判刑7年，屏東縣府依地方制度法辦停職，屏縣府今宣布，將指派老議長程清水代理市長，這也是程清水第三度派代理市長，屏東地方自治史上相當罕見，縣府30日上午11點在屏東市公所舉行交接儀式。

國民黨籍75歲程清水從政資歷豐富，程清水擔任6屆縣議員，其中1屆副議長、2屆議長。4年前時任屏東市長林亞蒓涉貪案一審有罪時，縣府兩天後請程清水擔任代理市長，當時任期還有1年7個月。程清水二度派代是去年7月，林恊松涉貪遭檢方收押，當派代任期2個月，此次三度派代，剩下任期還有1年2個月。

程清水說，縣長潘孟安有多次請他出馬，他原考量年紀大，請縣長另尋適當人選，但縣長昨晚跟他談，一直說沒有適當人選，他身為屏東市民，對於屏東市的發展本來就很關心，願意承擔重責，全力以赴，推展屏東市政。

屏東縣長潘孟安先前受訪時曾提到屏東市長代理人選，潘說，代理人選要能穩定政局，不能有太爭議衝突，市政不會因此中斷，要讓縣政、市政合作。

屏東縣 潘孟安 偽造文書

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