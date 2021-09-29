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金門第3間社區公共托育家園 可望111年初啟用

中央社 / 金門縣29日電

金門縣繼金城鎮、金湖鎮和烈嶼鄉開辦托育設施後，縣長楊鎮浯今天允諾在太武社區辦理金沙鎮社區公共托育家園，可望民國111年初啟用，成為全縣第3家社區公共托育家園。

金門縣布建整體托育資源，已完成金湖鎮和金城鎮公辦民營托嬰中心，以及金城鎮東沙社區和烈嶼鄉后頭社區公共托育家園4處，共可收托128名0到2歲嬰幼兒。

金沙鎮長吳有家爭取在鎮上布建社區公共托育家園。楊鎮浯今天在社會處長董燊等人陪同下，到金沙鎮太武社區活動中心2樓會勘後，同意在這裡開辦金門縣第3家社區公共托育家園。

楊鎮浯表示，經社會處盤點全縣托育資源，逐步規劃在各鄉鎮布建托育資源，已陸續完成金城鎮、金湖鎮與烈嶼鄉等托育設施；而縣府在完善托育資源的同時，也規劃活化公有空間，使各社區活動中心能發揮更多功能；而社區公共托育家園是結合現行托嬰中心與居家托育優勢，提供價格合宜、安全無虞、小型社區化的類家庭照顧模式。

依縣府規劃，太武社區公共托育家園將在111年1月啟用營運，提供金沙地區民眾平價優質的托育服務，嘉惠金沙地區民眾。

而除了佈建托育場館外，縣府表示，托育人員的培育更是重要一環；為了培植更多托育人力，縣府將開辦托育人員專業培訓課程，受訓期滿投入托育市場。

托育 金門 楊鎮浯

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