太武社區成金門第3家公共托育家園 預計明年營運

金門縣積極推動托育資源整體佈建，期能完善各鄉鎮托育資源，金門縣長楊鎮浯今日上午前往金沙鎮的太武社區活動中心2樓會勘，將在此成立金門第三家的社區公共托育家園，希望太武社區公共托育家園能於111年啟用營運，提供金沙地區鄉親平價優質的托育服務。

楊鎮浯今天在社會處長董燊及金沙鎮長吳有家、太武社區發展協會理事長張國財等人陪同下，視察太武社區活動中心，楊鎮浯表示，經過社會處盤點金門托育資源，逐步規劃於各鄉鎮佈建托育資源，並已陸續完成金城鎮、金湖鎮與烈嶼鄉等托育設施。

楊鎮浯也提及，在金沙鎮鎮長吳有家的積極爭取之下，會先在太武社區設置公共托育家園，並採整體建置與後期營運的雙軌進行；此外隨著金沙鎮綜合社福大樓的啟用，楊鎮浯也說，屆時會有更大的托育空間，另配合太武的公共托育家園一起使用，嘉惠金沙地區的小朋友。

董燊表示，目前縣府社會處已完成金湖鎮金湖公辦民營托嬰中心可收托79名，金城鎮金城公辦民營托嬰中心可收托25名，東沙社區公共托育家園可收托12名，及烈嶼鄉后頭社區公共托育家園可收托12名等4處，總共可收托128名0至2歲嬰幼兒。

縣府也提到，除了佈建托育場館外，托育人員的培育更是重要一環，故為培植更多托育人力，積極開辦托育人員專業培訓課程，期能於受訓期滿投入托育市場。