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太武社區成金門第3家公共托育家園 預計明年營運

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯今日上午特別前往金沙鎮的太武社區活動中心2樓會勘，提到將在這成立金門第三家的社區公共托育家園，希望能於111年啟用營運。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今日上午特別前往金沙鎮的太武社區活動中心2樓會勘，提到將在這成立金門第三家的社區公共托育家園，希望能於111年啟用營運。記者蔡家蓁／攝影

金門縣積極推動托育資源整體佈建，期能完善各鄉鎮托育資源，金門縣長楊鎮浯今日上午前往金沙鎮的太武社區活動中心2樓會勘，將在此成立金門第三家的社區公共托育家園，希望太武社區公共托育家園能於111年啟用營運，提供金沙地區鄉親平價優質的托育服務。

楊鎮浯今天在社會處長董燊及金沙鎮長吳有家、太武社區發展協會理事長張國財等人陪同下，視察太武社區活動中心，楊鎮浯表示，經過社會處盤點金門托育資源，逐步規劃於各鄉鎮佈建托育資源，並已陸續完成金城鎮、金湖鎮與烈嶼鄉等托育設施。

楊鎮浯也提及，在金沙鎮鎮長吳有家的積極爭取之下，會先在太武社區設置公共托育家園，並採整體建置與後期營運的雙軌進行；此外隨著金沙鎮綜合社福大樓的啟用，楊鎮浯也說，屆時會有更大的托育空間，另配合太武的公共托育家園一起使用，嘉惠金沙地區的小朋友。

董燊表示，目前縣府社會處已完成金湖鎮金湖公辦民營托嬰中心可收托79名，金城鎮金城公辦民營托嬰中心可收托25名，東沙社區公共托育家園可收托12名，及烈嶼鄉后頭社區公共托育家園可收托12名等4處，總共可收托128名0至2歲嬰幼兒。

縣府也提到，除了佈建托育場館外，托育人員的培育更是重要一環，故為培植更多托育人力，積極開辦托育人員專業培訓課程，期能於受訓期滿投入托育市場。

楊鎮浯強調，希望能完善金門的托育資源，期能同時活化公有空間，善加利用，使各社區活動中心能發揮更多功能，而社區公共托育家園係結合現行托嬰中心與居家托育優勢，提供價格合宜、安全無虞、小型社區化的類家庭照顧模式，嘉惠金沙鄉親。

金門縣長楊鎮浯（右一）今日前往金沙鎮的太武社區活動中心2樓會勘，與金沙鎮長吳有家（左一）、社會處長董燊（右三）、太武社區發展協會理事長張國財（右二）等人交換意見。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右一）今日前往金沙鎮的太武社區活動中心2樓會勘，與金沙鎮長吳有家（左一）、社會處長董燊（右三）、太武社區發展協會理事長張國財（右二）等人交換意見。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今日前往太武社區活動中心2樓會勘，將在這成立金門第三家的社區公共托育家園。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今日前往太武社區活動中心2樓會勘，將在這成立金門第三家的社區公共托育家園。記者蔡家蓁／攝影

托育 楊鎮浯 金門

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