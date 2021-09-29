金門縣定古蹟王金城洋樓修復動土 盼再創往日風華

金門縣定古蹟王金城洋樓精緻繁複，屋頂為閩式紅瓦歇山屋頂，山頭有「中華民國廿一年」字樣，極具歷史文化價值，修復工程今天動土，王家後人樂見，盼再創往日風華。

金門縣府投入4020萬元展開修復與再利用工程，今天動土。金門縣長楊鎮浯、金沙鎮長吳有家和王家後人出席見證。工程預定112年12月31日完工，未來規劃作為民宿，活絡金沙鎮后宅聚落。

王金城洋樓位於金沙鎮后宅村，建於民國17到18年間，由印尼金僑王金城僑匯3萬大洋，委由弟弟王金鎖協助建造。洋樓在21年完工後，王金鎖與佣人入住，王金城未居住過，但他的兒子王永傳在印尼新婚後，曾帶妻回金門在洋樓住了一段時日。26年到34年，宅邸遭日軍侵占，王金鎖與佣人被迫搬離宅邸，直到35年才回歸王金鎖管理。

43年，洋樓成為國軍第五軍第200師第598團團長韓卓環駐所。王金鎖的孫女王月美也是在這一年出生，67歲的王月美今天參加動土儀式，她回憶，當年興建洋樓的剩餘費用，另外在附近蓋了三棟古厝，她就是住在其中一棟。

王月美雖不曾住過洋樓，但兒時常隨著父親到洋樓，難忘頂樓有一座鐘，也記得昔日有不少國軍進駐，整營的阿兵哥就在這裡吃飯作息，她指出，洋樓旁門樓上還留有不少彈孔。

韓卓環因戍守金門表現優異，前總統蔣中正躬親校閱兩次，都以這座宅邸作為行館招待。47年到54年，洋樓成為工兵連材料放置場所，由一位管理工兵連材料的老士官長管理。54年時，王家鄰居王仁忠從印尼僑匯新台幣3萬元協助修繕洋樓屋頂與牆面。

洋樓屋頂為閩式紅瓦歇山屋頂，山頭有「中華民國廿一年」字樣，整體外觀雕刻泥塑精緻繁複，有花草、槍兵、管家傭人、天使等圖案造型。一樓正面有「太原衍派」堂號，兩側以交趾陶人形圖騰裝飾。一樓明間與次間外牆皆砌有多變的煙炙磚，美不勝收。

洋樓興建時期，因金門地區常見盜賊，室內部分處處可見防禦系統巧思，如一、二樓的防盜窗與樓梯間的防盜門板，二樓廳門為防盜門，可見用心。由於曾為國軍借用，一樓廳印有中華民國國旗，二樓木作廳屏堵兩側牆面上印有戰地標語。值得一提的是，這座洋樓也是全金門唯一設有假山假水中國庭園的洋樓。

王金城洋樓配置格局與做工堪稱地區建築史的代表，規模宏大，整體保存具再利用價值，2015年指定為縣定古蹟。