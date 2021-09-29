高雄熱氣球繫留體驗 10月8日愛河及月世界同步啟動

高雄熱氣球繫留體驗活動將於10月8日下午「升空」，從10月8日至11月6日5週的五、六、日在愛河及月世界風景區同步啟動，採線上購票，飛高高體驗價500元，歡迎國慶來玩。

高雄市政府觀光局今天中午指出，隨著9月14日、15日在田寮月世界及愛河成功試放熱氣球，透過令人屏息的美照，引起廣大迴響。「高雄愛．月熱氣球」繫留體驗活動將在10月8日下午正式「升空」與大家相見歡。

觀光局說明，「高雄愛．月熱氣球」從10月8日至11月6日共5週的五、六、日，在高雄愛河及月世界風景區同步正式啟動，第一週國慶連假期間更增加體驗場次，連續4天開放體驗，讓民眾可以拿著手上熱騰騰的振興五倍券，來高雄參加熱氣球繫留體驗活動，感受高雄的獨特風景及各種豐富的美食；這次活動採線上購票，「飛高高」體驗價500元，無敵美景打卡照0元。

另外，因熱氣球繫留體驗飛行時間取決當天氣候及日出落時間（上午場約6時到8時；下午場約3時20分到5時20分），且為遵守防疫規定，這次活動名額有限，除團體旅客名額外，特別保留700名名額，於10月2日下午5時起開放全台便利商店「7-ELEVEN」ibon機台及線上售票系統預約購票，活動現場全程禁止飲食、配戴口罩。