路竹化學廢棄物清運車洩漏廢氣酸液 環保局告發

高雄市路竹區今天上午發生化學廢棄物清運車洩漏廢氣酸液意外，環保局到場檢測周界硫酸、氫氟酸無呈色、硝酸約1ppm，並依違反空污法及廢棄物清理法告發，目前環境複偵pH值為7。

高雄市政府環保局上午6時多接獲民眾陳情，指路竹區環球路發生廢棄物清運車洩漏事件，環保局及消防局到場確認洩漏物質為硫酸、硝酸及氫氟酸等廢棄酸液，於周界10公尺以硫酸、硝酸、氫氟酸檢知管偵測，硫酸、氫氟酸無呈色、硝酸約1ppm。

環保局指出，這輛清運車是由新竹載往高雄的某間環境資源股份有限公司處理，載運pH值小於2的硫酸、硝酸、氫氟酸腐蝕性混酸液體4桶，但其中1桶疑因化學反應導致桶槽腐蝕洩漏，造成高濃度酸氣外洩，產生淡黃色煙霧，後續將依違反空氣污染防制法第32條及廢棄物清理法相關規定進行告發。

環保局提醒，民眾應避免行經路竹區環球路一帶，並要求廠商盡速處理洩漏化學品，避免影響周遭空氣品質，同時呼籲業者應定期檢視裝載化學品桶槽密閉性，避免槽體破損，導致化學品外漏造成污染。目前道路環境複偵pH值為7，人員正在路面清洗、廢水抽除。