木日空間推「老屋裝修懶人包」 獲選大駁二文青創星埕

高雄市政府文化局今天公布「大駁二文青創星埕計畫」第三批入選者，共選出4位文青創業者，其中木日空間設計發揮專長，將80年老屋翻新作為公司培育設計人才的新據點，並計畫推出「老屋裝修懶人包」，獲得評審青睞，未來將實際幫助更多到鹽埕、哈瑪星創業的青年。

高雄市文化局長王文翠表示，近年來老屋當道，「大駁二文青創星埕—鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」的目標就是希望吸引更多文創業者進駐鹽埕、哈瑪星，進而翻轉老屋、活化歷史街區。這次入選的木日空間設計，選擇了80年老屋做為進駐地點，更因著手老屋改造研究出興趣，未來將推出「老屋裝修懶人包」，讓想要改造老屋卻又不知如何下手者有概略方向。

32歲木日設計負責人楊道挺說，因公司擴大規模，原本的辦公室不敷使用，在尋覓新的辦公空間時，愛上老城區與駁二的文創氣息，於是選擇駐點哈瑪星80年老屋，除了作為辦公空間外，更規畫舉辦老屋裝修、建材知識等交流講座，希望能與街坊鄰居共同活化歷史街區。

其他新進駐的入選者還有「福溢畫廊」胡耿溢，將在地扎根30年的畫廊遷入鹽埕埔，開啟不同的藝術格局。「秝美創藝有限公司」林佩穎則駐點在哈瑪星，以圖文視覺設計將在地知識轉換，探求人與地方的可能性。「看不見電影有限公司」孫介珩已在鹽埕深耕6年，2015年入選駁二文創人才回流計畫， 2019年在鹽埕區五福路上開設工作室。