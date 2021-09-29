聽新聞
test
0:00 / 0:00
木日空間推「老屋裝修懶人包」 獲選大駁二文青創星埕
高雄市政府文化局今天公布「大駁二文青創星埕計畫」第三批入選者，共選出4位文青創業者，其中木日空間設計發揮專長，將80年老屋翻新作為公司培育設計人才的新據點，並計畫推出「老屋裝修懶人包」，獲得評審青睞，未來將實際幫助更多到鹽埕、哈瑪星創業的青年。
高雄市文化局長王文翠表示，近年來老屋當道，「大駁二文青創星埕—鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」的目標就是希望吸引更多文創業者進駐鹽埕、哈瑪星，進而翻轉老屋、活化歷史街區。這次入選的木日空間設計，選擇了80年老屋做為進駐地點，更因著手老屋改造研究出興趣，未來將推出「老屋裝修懶人包」，讓想要改造老屋卻又不知如何下手者有概略方向。
32歲木日設計負責人楊道挺說，因公司擴大規模，原本的辦公室不敷使用，在尋覓新的辦公空間時，愛上老城區與駁二的文創氣息，於是選擇駐點哈瑪星80年老屋，除了作為辦公空間外，更規畫舉辦老屋裝修、建材知識等交流講座，希望能與街坊鄰居共同活化歷史街區。
其他新進駐的入選者還有「福溢畫廊」胡耿溢，將在地扎根30年的畫廊遷入鹽埕埔，開啟不同的藝術格局。「秝美創藝有限公司」林佩穎則駐點在哈瑪星，以圖文視覺設計將在地知識轉換，探求人與地方的可能性。「看不見電影有限公司」孫介珩已在鹽埕深耕6年，2015年入選駁二文創人才回流計畫， 2019年在鹽埕區五福路上開設工作室。
高雄市長陳其邁支持青年創業，副市長史哲提出以駁二為文創發展核心，文化局與青年局「高雄市青年創業發展基金」合作推出「大駁二文青創星埕計畫」，打造高雄成為青年創意實現的創業都市。歡迎20至45歲青年提出申請，11月30日截止。相關細節可見官網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言