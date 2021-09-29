捷運施工挖破水管 高雄市5區明起停水23小時

高雄捷運施工不慎挖破水管，明起高雄市岡山、路竹、彌陀、梓官、阿蓮區等5區部分或全區將從上午8點停水至10月1日早上7點。自來水公司七區處表示，捷運施作廠商前兩天不慎挖破自來水公司1750毫米管線造成漏水，因岡山附近多工廠，今天發布停水預告，提醒大用水戶先行儲水，停水時間共計23小時。

台灣自來水公司公告，高雄市路竹區、岡山區、彌陀區等5區因捷運工程商日前施作車站捷運基礎時，不慎挖破自來水管線導致漏水，將於明天上午8點至後天上午7點實施停水及降壓。

停水區域包含，路竹區下坑里、竹園里、甲南里、甲北里。岡山區後協里、信義里、福興里、岡山里、灣裡里、為隨里、潭底里、嘉峰里、大莊里、程香里、白米里、大遼里、仁壽里、碧紅里、協榮里、壽峰里、仁義里、壽天里、維仁里、後紅里、忠孝里、和平里、協和里、平安里、台上里、前峰里、石潭里、竹圍里、本洲里、嘉興里、華崗里、劉厝里。以及彌陀區、梓官區、阿蓮區全區。

高雄市捷運局表示，前幾天捷運局包商進行地盤改良工程不慎挖破自來水管，包商進行地改作業前有按照管線圖資試挖現場，也利用透地雷達調查現場管線，圖資顯示該地有兩條水管，但試挖3公尺時僅發現一條自來水管，後續進行地改作業時挖到4公尺處不慎挖破第二條水管。昨天自來水公司也確認損壞狀況與位置。