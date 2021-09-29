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家長在高市議會外演行動劇 訴請議員提案修法

聯合報 / 記者林巧璉徐如宜／高雄即時報導
高雄市家長聯盟今天至高雄市議會表演「輔導不設限？性愛不分級？」劇。記者林巧璉／攝影
高雄市家長聯盟今天至高雄市議會表演「輔導不設限？性愛不分級？」劇。記者林巧璉／攝影

高雄市家長聯盟今天至高雄市議會表演「輔導不設限？性愛不分級？」行動劇，訴請議員提案修正「高雄市教育局國教輔導團甄選規定」。聯盟提及高市某國小校長去年參加同志遊行，卻說謊說自己沒參加。此校長為輔導團性平議題召集人，但任期無限制根本是自肥。高雄市教育局表示，校長在個人休假參加同志遊行沒有違規，另此校長擔任高市國教輔導團領召也有優秀表現。

家長聯盟召集人洪志和指出，此校長在個人臉書上鼓勵親子參加同志遊行，卻沒有告訴家長遊行現場會有裸露、性愛畫面，造成家長帶孩子到現場後感到尷尬，「這個校長被踢爆後卻說自己沒有參加遊行，只是捐款，這樣的行為根本是蹭同志，消費同志的行為。」洪志和認為，此校長還擔任多年的高雄市教育局國教輔導團總召，無法讓人信服。但與教育局溝通多次，得到的回應卻是「現行甄選規定未設年限」。

高雄市教育局表示，關於家長團體指輔導團性平議題召集人校長，參與挺同遊行與發布臉書一事，經查這名校長是去年11月間，利用公餘時間參與同志遊行，並無違反相關規定。且帶領性平輔導小組曾獲得教育部「性別平等議題」輔導團全國勇於挑戰獎，個人獲教育部友善校園學生事務與輔導績優人員等，具相關教育經驗。

教育局表示，高雄市國教輔導團領召校長，聘期以一學年為原則，並因應輔導員異動頻繁，須有長久經驗累積與領域專長；其餘五都國民教育輔導團作業要點，領召校長也是現職校長兼任，一年一聘，均為義務職，並無任期限制。至於團體質疑校長左右高雄市性平教育走向一事，教育局強調高雄市性別平等教育政策推動，是由教育局跨科室協同合作，依12年國教新課綱性平議題實質內涵執行相關工作，並非某人可左右高雄市性平教育走向。

高雄市家長聯盟今天至高雄市議會表演「輔導不設限？性愛不分級？」劇。記者林巧璉／攝影
高雄市家長聯盟今天至高雄市議會表演「輔導不設限？性愛不分級？」劇。記者林巧璉／攝影

高雄市 同志遊行 教育局

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