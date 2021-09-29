高市議會今開議 陳其邁：拚經濟助產業

高雄市議會今開議，有42位議員出席，已超過應到65人數的半數，高雄市議長曾麗燕敲槌宣布第三屆第六次定期大會開議。高雄市長陳其邁在會前接受媒體聯訪表示，在後疫情時期，今年預算編列許多經濟、招商、產業發展的相關預算，希望在這些振興經濟的政策、措施能夠獲議會的支持，大家一起來拚經濟。

陳其邁特別感謝議會，在高雄券的預算、活動的支持，市府希望說能夠藉由短期的刺激經濟方案，讓疫情受困最深的餐飲、百貨、旅宿和商圈、夜市等產業能獲得及時協助。

陳其邁拜訪國民黨團時，高雄市議員蔡金晏也提到，這幾天有不少民眾在綁定高雄券的過程有些困惑，也有人綁定後發現拿紙本比較好，希望市府都能及時回應，也要考慮到高雄市民的利益。

高雄市副市長史哲表示，全台只有高雄推出可數位綁定的高雄券，綁定數位券本身就有多500元的好食券，民眾絕對會有感。另外高雄券第一階段推出10萬分高雄券，「但只有活動熱絡一定會加碼，到時也要請議會多多支持。」

針對學生施打BNT疫苗，陳其邁表示，BNT疫苗施打，市府配合中央的疫苗施打順序，「但整個供貨過程中央有一點延遲」，陳其邁表示，因應疫苗延遲，今早已請教育局提早規畫學校活動課做適度調整，重點不要影響到學生正常作息。