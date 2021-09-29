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高雄化學廢棄物清運車洩漏！民眾暫勿近路竹環球路一帶

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄路竹環球路今天上午發生化學廢棄物清運車洩漏事件，高雄市環保局立即到場確認該洩漏物質為硫酸、硝酸及氫氟酸等廢棄酸液。圖／高雄市環保局提供
高雄路竹環球路今天上午發生化學廢棄物清運車洩漏事件，高雄市環保局立即到場確認該洩漏物質為硫酸、硝酸及氫氟酸等廢棄酸液。圖／高雄市環保局提供

高雄路竹環球路今天上午6點發生化學廢棄物清運車洩漏事件，高雄市環保局立即到場確認該洩漏物質為硫酸、硝酸及氫氟酸等廢棄酸液，在周界10公尺以硫酸、硝酸、氫氟酸檢知管偵測。環保局稽查科表示，硫酸、氫氟酸無呈色、硝酸約1ppm，後續將依違反空氣汙染防制法第32條及廢棄物清理法相關規定進行告發。環保局提醒民眾暫時應避免行經路竹區環球路一帶，

高雄市環保局環境稽查科長蘇皇信表示，路竹區環球路有廢棄物清運車發生化學品逸散情形，經稽查及消防人員到場會銜確認槽車聯單後發現，這輛清運車載運4桶pH小於2的硫酸、硝酸、氫氟酸腐蝕性混酸液體。

環保局說，車輛是由新竹載往高雄，載運過程中其中一桶疑似因化學反應導致桶槽腐蝕，發生洩漏，高濃度酸氣外洩並產生淡黃色煙霧。清運車明顯有酸氣外洩影響周遭空氣品質，廠商已到場進行清除。

環保局提醒民眾應避免行經路竹區環球路一帶，並要求盡速處理洩漏的化學品，避免影響周遭空氣品質。稽查科呼籲業者應定期檢視裝載化學品桶槽密閉性，避免槽體破損導致化學品外漏造成汙染，若發生洩漏事件將依法開罰。如有民眾如發現化學品疑似洩漏情形，可撥公害陳情專線1999向當地環保局舉發。

高雄路竹環球路今天上午發生化學廢棄物清運車洩漏事件，高雄市環保局立即到場確認該洩漏物質為硫酸、硝酸及氫氟酸等廢棄酸液。圖／高雄市環保局提供
高雄路竹環球路今天上午發生化學廢棄物清運車洩漏事件，高雄市環保局立即到場確認該洩漏物質為硫酸、硝酸及氫氟酸等廢棄酸液。圖／高雄市環保局提供

廢棄物 空氣品質 高雄市

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