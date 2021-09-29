南橫公路梅蘭明隧道搶通了 限時開放到晚間6點

南橫公路高雄桃源區梅蘭明隧道13日因落石阻斷洞口影響通行，公路總局甲仙工務段19日先完成河床便道，供部落居民能通行，目前隧道搶修工程有初步成果，30日起開放，時間為上午7點至晚間6點。邊坡仍有落石機率，甲仙工務段長陳正偉表示，建議大型車走梅蘭明隧道，小型車及機車走河床便道。

梅蘭明隧道是在桃源區拉芙蘭、復興里之間必經之路，當地是易落石路段，30多年前興建梅蘭明隧道，近年還有搭建防落石棚，幸好13日下午發生落石時，已早一步封閉通行，沒有釀成進一步災情。陳正偉表示，公路總局會持續爭取經費辦理明隧道東、西洞口延長計畫，讓部落居民能有安全可回家的路。

陳正偉表示，近日落石頻率經持續觀察已有減緩現象，搶修廠商25日再次進入落石坍方區辦理土砂清除作業，9月27日已搶通完成，明隧道東洞口仍不時發生零星落石狀況，有派員現場持續觀看，並記錄評估落石掉落情況及頻率。

工程團隊經評估落石情況已較能掌握，預計30日上午7點開放通行梅蘭明隧道，開放通行時段為每天上午7點至晚間6點，開放期間河床便道仍可通行不封閉。

梅蘭明隧道的替代道路除了河床便道，還有山區農路，但這是迫不得已情況才走，農路路況顛簸，走河床便道，距離約1公里，開車約4分鐘，若走農路可能要開40分鐘。