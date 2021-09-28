金門「城鎮之心」將竣工啟用點亮後浦 楊鎮浯率隊實勘

「城鎮之心」是中央補助的前瞻工程計畫，也是金門指標性工程，在正式驗收啟用之前，金門縣長楊鎮浯今天也專程到場會勘，楊鎮浯表示，這項工程在啟動之初，雖然民眾反映意見很多，但在執政團隊努力調整及說明後，總算是獲得鄉親理解並順利執行。

趁著金門縣議會臨時會結束的空檔，楊鎮浯在今天下午15點多偕同金城鎮長李誠智、南門里里長鄭易岳及縣府一、二級相關局處主管實勘，確認「城鎮之心」的計畫成果。

縣府表示，「城鎮之心」計畫的願景，是把南門海與浯江溪重新拉回城區生活圈，目前執行的是第一期的工程計畫，經費約3億6250萬元，由中央補助80%，縣配合款20%，目標在舊城區有限土地範圍內，提高土地使用效率，創造更多休閒生活空間。

據了解，在第一期工程計畫開工前，鄉親反映有關停車問題、民族路拓寬需求、籃球場保留意見等，建設處也說明，有關停車問題，已在體育館前廣場規劃更有效率的臨時停車空間，確保計畫執行期間停車位不減少，長期則由觀光處規劃在金城國中前闢約300個車位的地下停車場，預計在今年底即可上網招標。

有關民族路道路拓寬部分，已調整原規劃人行道位置，讓出道路拓寬空間，並進行金城國中前人行道調整，重新整合城區通往海濱公園的動線；最遲將於明年初辦理民族路拓寬工程發包。

在運動場區運動設施部分，既有的6面籃球場全數予以保留；運動場跑道周邊防護措施維持不做大幅變更；網球場則依國際標準移置於體育館南側；體育館後側廣場則將連鎖磚地坪調整為多功能壓克力地坪，以利活動舉辦。

建設處也提到，在第一期的工程完成後，基本已完成體育館至雄獅堡一帶近12公頃的空間整合，及綠地與步道的串聯，且植栽澆灌主要取自汙水廠的放流水。後續已同步展開，除民族路拓寬及城中地下停車場興闢外，莒光湖風景區的細部計畫及市地重劃也已開展中，為浯江溪開蓋的長期願景作準備。

在聽完規劃單位簡報後，楊鎮浯表示，這項計畫之所以在其任內繼續推動，主要基於中央核定計畫所勾勒的整體願景，及政府在重大施政上的延續性；過去在南門海沿海地區填築垃圾、在溪流加蓋作為臨時市場與停車場，有其特殊歷史背景與考量，但現今社會價值與氛圍改變，後浦城區也應順應潮流。