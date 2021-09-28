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花蓮慈濟皮膚科醫師視訊診療 舒緩澎湖居民皮膚紅腫癢

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
澎湖醫院掌匡勝捷以膠帶在病人紅疹處取樣後放置玻片，以供後續顯微鏡觀察，並詢問病人居住地及工作型態，希望能找出病因。圖／花蓮慈濟醫院提供
澎湖醫院掌匡勝捷以膠帶在病人紅疹處取樣後放置玻片，以供後續顯微鏡觀察，並詢問病人居住地及工作型態，希望能找出病因。圖／花蓮慈濟醫院提供

近日澎湖出現怪病，不少民眾的手臂、頸、胸、背部出現皮膚紅腫發癢症狀，但當地皮膚科專科醫師少，衛生福利部澎湖醫院沒有皮膚科醫師。今天花蓮慈濟醫院與澎湖醫院跨海合作，透過遠距視訊診療方式，由慈濟醫院皮膚醫學中心主任張中興為病人看診。

「右邊脖子、胸口、手臂都有紅疹，而且很癢」，住在白沙鄉的高先生上周日進行除草作業，進行到一半，兩邊手臂奇癢無比，而孩子同天也出現發癢的症狀；另住在馬公市的許姓夫妻，先生在工地工作回家後，開始皮膚發癢，太太則是清理花圃後，脖子、手出現紅疹。

張中興表示，大部分紅疹位置出現在衣服無覆蓋的部位，包含頸部、手臂等部位，初步診斷為「刺激性接觸性皮膚炎」，不具有傳染性，建議病人以弱水流淋浴，反覆沖洗身體刺癢部位，以減緩皮膚刺激程度，配合局部塗抹類固醇藥膏，通常可有效緩和症狀；若皮膚影響面積過大，可口服抗組織胺藥物。

另外，澎湖將進入東北季風季節，風力較大，醫師建議病人，外出遮蓋頭頸部外，盡量穿著寬鬆長袖衣褲，保護皮膚外也能減緩刺激。

除了透過視訊診療為病人看診，張中興請院長匡勝捷利用膠帶，在病人紅疹處取樣後放置玻片，供後續顯微鏡觀察，並請院長協助詢問病人居住地及工作型態，希望能找出病因。

花蓮慈濟醫院皮膚醫學中心主任張中興，今天協助遠距視訊看診，幫助澎湖居民減緩皮膚紅癢症狀。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院皮膚醫學中心主任張中興，今天協助遠距視訊看診，幫助澎湖居民減緩皮膚紅癢症狀。圖／花蓮慈濟醫院提供
住在澎湖馬公市的許太太清裡花圃後，脖子、手都出現紅疹。圖／花蓮慈濟醫院提供
住在澎湖馬公市的許太太清裡花圃後，脖子、手都出現紅疹。圖／花蓮慈濟醫院提供

澎湖 醫師

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