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高市議員李雅靜贈防疫隔板 輔英校友會當最強後盾

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員李雅靜（右三）今代表輔英科大校友會總會致贈防疫隔板給母校使用。圖／李雅靜服務處提供
高市議員李雅靜（右三）今代表輔英科大校友會總會致贈防疫隔板給母校使用。圖／李雅靜服務處提供

大專院校陸續開學，為讓高雄輔英科技大學的學子安心就學，擔任校友會總會理事長的高市議員李雅靜今天會同副理事王建富今天代表全體校友捐贈2500片防疫隔板給母校運用。輔英科大校長顧志遠說，學校餐廳降載使用，因兩處隔板數量有限，部分學生必須在一般教室採隔板用餐，感謝校友總會捐贈防疫隔板，盼學生不負校友們用心，在防疫情下安心就學。

輔英科大校友總會理事長李雅靜與副理事長王建富匯集校友愛心，今天前往學校代表捐贈2500片防疫隔板。李雅靜指出，校友總會照顧與提攜學弟妹是責無旁貸，要當學弟妹最好後盾。

校長顧志遠表示，校方遵守中央防疫指引推動防疫措施，學校開放一般教室和A、B兩餐廳讓學生用餐，餐廳備妥隔板且以間隔方式降載用餐人數，部分學生必須在一般教室用餐，感謝校友總會捐贈2500片防疫隔板，可說是禮輕情義重。

李雅靜 疫情 愛心

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