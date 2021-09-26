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台灣芭蕾舞團與長榮樂團衛武營演出 親子芭蕾初體驗

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台灣芭蕾舞團在衛武營廣場舉辦戶外推廣活動，演出芭蕾小品，並帶領小朋友們進行芭蕾體驗課程。記者徐如宜／攝影
台灣芭蕾舞團在衛武營廣場舉辦戶外推廣活動，演出芭蕾小品，並帶領小朋友們進行芭蕾體驗課程。記者徐如宜／攝影

台灣芭蕾舞團與長榮交響樂團合作，10月1日、2日將在衛武營戲劇院演出《布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲》。藝術總監莊媛婷2017年立「台灣芭蕾舞團」，希望讓台灣芭蕾走入人群，打破有錢人才會欣賞芭蕾的刻板印象，長期至偏遠學校表演推廣。舞團今天先在衛武營廣場舉辦戶外推廣活動，演出芭蕾小品，並帶領小朋友們進行芭蕾體驗課程。

莊媛婷熱愛芭蕾舞，曾在左營高中舞蹈班讀了一年，後來轉學到華岡藝校，接著到加拿大學芭蕾。年輕時跑遍美國、丹麥、瑞士、德國考舞團，她看到每個國家都有屬於自己國家的芭蕾舞團，也慨歎「為何自己都在別人的國家跳別人的舞？」

回台灣後的莊媛婷，在「雲門舞集」從事芭蕾教學，因緣際會進入「蔡瑞月舞蹈研究社」，受到台灣現代舞教母蔡瑞月的影響，她開始關注到舞蹈以外的世界。2017年創立「台灣芭蕾舞蹈團」後，希望讓台灣芭蕾走入人群，首次公演就是到芭蕾資源相對稀少的非都會區小學，明知賠錢也一定要做。

莊媛婷說，雖然芭蕾在台灣很辛苦，但堅持走這一條美麗的不歸路，並計畫將台灣芭蕾舞團搬遷到高雄橋頭。

今天有很多親子來參加戶外推廣活動，大家席地而坐，在現場琴音伴奏下體驗芭蕾課程，看到舞者充滿美感的肢體，小朋友的眼睛都亮了起來。

台灣芭蕾舞團展現了充分的企圖心，10月1、2日的演出，芭蕾舞者與古典音樂建構出嶄新風格與經典樣貌，曲目包括「布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲」完整三樂章編創的舞作。其他作品包括：明快樂曲風格的「比才/法蘭德爾舞曲」、採用「愛德華·葛利格鋼琴協奏曲第二樂章」的抒情舞作、熱情歡愉的「柴可夫斯基第二號鋼琴協奏曲/第三樂章快板」編創的新古典芭蕾，展現舞者快速俐落的腳功。

台灣芭蕾舞團在衛武營廣場舉辦戶外推廣活動，演出芭蕾小品，並帶領小朋友們進行芭蕾體驗課程。記者徐如宜／攝影
台灣芭蕾舞團在衛武營廣場舉辦戶外推廣活動，演出芭蕾小品，並帶領小朋友們進行芭蕾體驗課程。記者徐如宜／攝影

台灣芭蕾舞團在衛武營廣場舉辦戶外推廣活動，演出芭蕾小品，並帶領小朋友們進行芭蕾體驗課程。記者徐如宜／攝影
台灣芭蕾舞團在衛武營廣場舉辦戶外推廣活動，演出芭蕾小品，並帶領小朋友們進行芭蕾體驗課程。記者徐如宜／攝影

小朋友參加台灣芭蕾舞團戶外推廣活動，走入芭蕾世界。記者徐如宜／攝影
小朋友參加台灣芭蕾舞團戶外推廣活動，走入芭蕾世界。記者徐如宜／攝影

台灣芭蕾舞團藝術總監莊媛婷希望讓台灣芭蕾走入人群。記者徐如宜／攝影
台灣芭蕾舞團藝術總監莊媛婷希望讓台灣芭蕾走入人群。記者徐如宜／攝影

舞團 衛武營 交響樂團

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