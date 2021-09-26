疫情緩和偏鄉貓狗的蛋蛋不保 高市動保處今辦絕育活動
疫情微解封，高雄市動物保護處今天上午與大樹區在地里長、臨床獸醫師團隊於龍目社區舉辦「農情覓藝棧絕育、寵物登記、狂犬病防疫三合一活動」上百位愛爸愛媽、飼主一早帶犬貓到場排隊，動保處統計，今天共完成犬貓絕育65隻、晶片植入登記70隻、狂犬病疫苗注射131隻，成果豐碩。
動保處表示，為減少偏鄉流浪犬貓數量、補足動物醫療資源不足，每年不定時不定點到偏鄉社區舉辦犬貓絕育活動，今年受疫情影響暫緩，近期趁疫情降至二級，已陸續舉辦幾場小型絕育活動。
動保處長葉坤松表示，犬貓施行絕育手術，除可減少子宮蓄膿、睪丸腫瘤等疾病，也可降低公共環境衛生安全問題，動保處在永安、美濃等地設立絕育站，飼主如有需求可先前往登記預約，另動保處也在各社區不定時舉辦絕育活動，動保處官網及臉書粉專皆會公告最新場次及地點。
陳姓飼主帶家中剛收編的貓到場做結紮，她表示，附近有流浪貓常在住家附近徘徊，趕也趕不走，後來只能無奈收編，最近聽到絕育活動宣傳，趕快帶她家小貓來做結紮，也一起辦理植晶片和施打狂犬病疫苗。
郭先生說，最近很多流浪狗在他家農園附近打架，且會破壞農園，他猜測應該是被負責守衛農園的2隻母狗發情吸引來的，今天趕緊早起將這2隻母狗帶來結紮，減少附近流浪狗的徘徊。
葉坤松提醒，現行動物保護法規定，特定寵物（犬、貓）飼主應為寵物絕育，未為寵物絕育、未申請免絕育管理說明，或未申報繁殖需求而繁殖寵物，經查證屬實，可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，另外，未辦理寵物登記和施打狂犬病疫苗也有3千到數萬元不等的罰鍰。
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