疫情緩和偏鄉貓狗的蛋蛋不保 高市動保處今辦絕育活動

疫情微解封，高雄市動物保護處今天上午與大樹區在地里長、臨床獸醫師團隊於龍目社區舉辦「農情覓藝棧絕育、寵物登記、狂犬病防疫三合一活動」上百位愛爸愛媽、飼主一早帶犬貓到場排隊，動保處統計，今天共完成犬貓絕育65隻、晶片植入登記70隻、狂犬病疫苗注射131隻，成果豐碩。

動保處表示，為減少偏鄉流浪犬貓數量、補足動物醫療資源不足，每年不定時不定點到偏鄉社區舉辦犬貓絕育活動，今年受疫情影響暫緩，近期趁疫情降至二級，已陸續舉辦幾場小型絕育活動。

動保處長葉坤松表示，犬貓施行絕育手術，除可減少子宮蓄膿、睪丸腫瘤等疾病，也可降低公共環境衛生安全問題，動保處在永安、美濃等地設立絕育站，飼主如有需求可先前往登記預約，另動保處也在各社區不定時舉辦絕育活動，動保處官網及臉書粉專皆會公告最新場次及地點。

陳姓飼主帶家中剛收編的貓到場做結紮，她表示，附近有流浪貓常在住家附近徘徊，趕也趕不走，後來只能無奈收編，最近聽到絕育活動宣傳，趕快帶她家小貓來做結紮，也一起辦理植晶片和施打狂犬病疫苗。

郭先生說，最近很多流浪狗在他家農園附近打架，且會破壞農園，他猜測應該是被負責守衛農園的2隻母狗發情吸引來的，今天趕緊早起將這2隻母狗帶來結紮，減少附近流浪狗的徘徊。