萬金聖母聖殿婦女會長輩們 線上讀經、彌撒難不倒她們

縮短數位落差，屏東縣萬巒數位機會中心（DOC）平日開設數位學習課程，讓長輩們對使用手機、LINE、上網不陌生，去年前進萬金聖母聖殿開課，萬金聖母聖殿婦女會長輩們平均年齡75歲，今年疫情警戒期間，婦女會婆婆媽媽們，應用先前學習的3C技能，78歲的潘梅說，在家也能參與線上讀經、線上彌撒。近期五倍券登記申請，DOC扮演諮詢角色，開設講座讓長輩了解五倍券如何領取、登記。

萬金婦女會長潘保贖說，疫情警戒時，不能到教會望彌撒，教會改用線上彌撒，到了彌撒時間，她會趕緊拿起手機，打開LINE，點著線上直播連結，手機看直播。

萬金婦女會75歲潘省說，萬巒圖書館、萬巒DOC到萬金聖母聖殿教婦女會如何使用LINE，讓大家「 LINE在一起」，教會每天都有線上直播的課程，線上學習，線上讀經，還有學習如何加入線上會議室，收穫滿滿，不再畏懼線上課程。

疫情趨緩，教會仍有相關人數限制，長輩們若沒有辦法出門，就透過線上讀經、線上彌撒，萬巒圖書館長潘珮茹說，信仰力量大，長輩們主動將3Ｃ產品應用在日常生活，也感謝鄉長林國順支持萬巒DOC課程開設，讓長輩享受3C產品帶來的便利。