南橫公路斷橋重建下一步 鋼便橋施工預計10月啟動

高雄桃源區南橫公路明霸克露橋今年8月7日被大雨沖毀，臨時便道又存在土石流威脅，非長久之計。公路總局甲仙工務段近日邀專家學者會勘，討論鋼便橋路線應如何畫定才是順天應人對策，鋼便橋施工預計10月啟動。

今年8月7日豪雨造成玉穗溪暴發大規模土石流，台20線南橫公路上明霸克露橋遭土石流沖毀，橋面板流失，前端引道遭土石掩埋，當地有3個里聯外通行中斷，8月25日便道簡易搶通，怎料9月12日璨樹颱風外圍環流致高雄山區降雨，誘發玉穗溪數波土石流，造成玉穗溪口涵管便道再遭掩埋，當地再度陷入孤島噩夢，經施工團隊全力搶修，9月16日再次開放便道通行。

當地地質、水文相當複雜，工程人員形容「重建之路宛如虎身拔毛，難度極高」，甲仙工務段24日邀成功大學教授謝正倫、戴義欽，及中興大學教授林呈、河川局官員、桃源區長謝英雄、市議員賴文德等，討論明霸克露橋便道後續河道治理，短期鋼便橋設計施工及管制時段等，一同研商對策。

甲仙工務段長陳正偉說，經會勘後初步共識包含，專家學者建議荖濃溪與布唐布那斯溪溪口土石沖積扇盡量截彎取直疏通，以減少荖濃溪曲流持續沖刷荖濃溪左側護岸，荖濃溪疏通工作水利署第七河川局預計10月處理。玉穗溪上游的防砂壩清淤工作計畫，考量目前玉穗溪土砂仍處於極不穩定狀態，為維施工人員安全，水土保持局台南分局預計111年年初辦理。

陳正偉也說，為強化便道抗洪能力，提升用路人行車安全並縮短用路人管制時間，短期鋼便橋將整體評估玉穗溪沖積扇縱坡高程作為後續鋼便橋高度設定，及上游沉砂池護岸及河道整理規畫，預計10月下旬至11月上旬施工。當地居民希望有流籠協助非常時期的農產運輸，高雄市政府及桃源區公所預計11月之後可施工。