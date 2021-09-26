台中港北堤海釣示範區第二年 蔡其昌：商港海釣將免收費

台中港北堤海釣示範區營運已滿二年，今天號召釣友們進行淨灘淨堤活動，上百名釣友自發性參加，立法院副院長蔡其昌、台灣港務公司台中港務分公司總經理盧展猷、台中市議員施志昌、王立任、楊典忠與台灣釣魚人大聯盟理事長詹宗欽等人參與，和釣友們共同維護優質海釣示範區環境，蔡其昌在淨灘活動後宣布，已與港務公司達成共識，台中港北堤未來將免費開放釣魚，歡迎全台複製北堤海釣示範區成功案例。

配合行政院「向海致敬」政策，台中港北防波堤在立法院副院長蔡其昌協助下，已是全台知名海釣示範區，目前港務公司委由「台灣釣魚人大聯盟」進行營運管理，自2019年10月營運至今將屆滿2週年，已有超過13萬人次前往釣魚，是全台最熱門海釣點。

二年來聯盟也多次與行政院、立法院副院長蔡其昌、港務公司及航港局等單位檢討商港垂釣區管理機制，最新共識為商港垂釣具公共服務性質，研議未來除保險費外，將不再向釣客收取費用，預計明年起由北堤示範區開始施行。

蔡其昌表示，台灣身為海洋國家，應從解禁海洋開始，自2012年至今與釣魚人們共同爭取台中港北堤全面開放釣魚的成果大家有目共睹，北堤海釣示範區二年的實驗也證明是台灣成功的案例，全台可複製北堤海釣示範區成功經驗，透過管理機制讓各地區都有完善的海釣場域，政府更應好好規劃，讓釣客能夠釣魚遊台灣。

蔡其昌說，釣魚是全民運動，全民運動不應收費，他感謝港務公司全力支持與配合，在不影響商港、漁港運作為前提下，未來努力讓台灣有更多完善的海釣場域，同時政府也應就釣魚運動訂定專法，來保障釣魚人權益。

詹宗欽呼籲，進入北堤海釣示範區需穿著救生衣、防滑鞋並辦理友善釣魚認同卡進行實名制入場，台中港北堤是釣魚人們的家，大家要一起珍惜友善的釣魚場域，共同守護海洋環境；他說北堤開放已進入到釣魚人文化管理階段，同時也開啟了政府對釣魚人的重視，感謝所有釣魚人們二年來的支持，讓北堤成為全台最優質的釣場。