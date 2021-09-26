台日學生棒球隊隔海交流 盼疫情過後一起打球
台南市金城國中棒球隊師生8月在台南多處知名景點拍照，並製成手寫卡片寄給日本山形市，感謝日本贈送疫苗給台灣，山形市的少棒隊則回贈影片及卡片，盼能趕快一起打球。
台南市長黃偉哲今天表示，山形市一直積極與台南交流，雙方締結友誼市以來互動頻繁，山形市長佐藤孝弘曾親率市民團來訪，即使在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，兩市仍能發展新的交流模式。
他說，2018年金城國中棒球隊赴山形市交流，在當地受到盛情款待，山形市少棒隊曾兩度由官方率團來台，與台南球隊切磋，也是由金城國中接待，而今年7月時山形市曾在街邊市集設置台南專屬攤位，攤位上販售的台南芒果、鳳梨酥等物產，廣受當地市民好評。
台南市政府指出，山形市的少棒隊此次寄來奧運扇子及卡片等物品回贈給金城國中棒球隊，並在影片中表達「很想快一點和台南隊比賽」，也歡迎台南球隊在疫情結束後再造訪山形市。
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