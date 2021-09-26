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愛河龍華橋及願景橋間變紅褐色！採樣觀察隱藻大量繁殖
高雄愛河沿岸龍華橋及願景橋間，連三天水色都呈現紅褐色，民眾擔心是汙染。高雄市環保局到現場以水質儀器檢測鹽度為6.0psu(感潮河段)、溶氧量過飽和及pH偏高的現象；另外再採集水樣以顯微鏡觀察，發現水中「隱藻」大量繁殖，研判可能為主要是近日天氣不穩定，常有間歇性降雨，造成河道擾動及非點源營養鹽流入與日照充足，導致藻類增生現象，才會讓水色呈現紅褐色。
高雄市環保局環境檢驗科長劉惠雲表示，愛河多數水色變化，可能為流域內自然的藻類生長所造成，常好發於春夏或秋冬季節變換時期。造成愛河易增生藻類的原因很多，包含愛河上游大雨沖刷非點源營養源排入、日照強烈、愛河部分河段河水流動緩慢，及漲退潮適合感潮河段優勢種藻類生長等因素。
為了幫民眾解除疑慮，環保局請工作人員在愛河河堤公園左、右岸、愛河之心、龍華橋、幸福川玉皇宮及三鳳宮前等六處河段沿岸，分別設置解說告示牌，並解說讓了眾了解愛河水色變化原因屬生態體系自然現象，不用太過擔心。
劉惠雲表示，愛河整體水質已有明顯改善，統計110年1月至8月愛河全流域平均河川汙染指數(RPI)為4.52，相較於109年同時期整體改善率達9.1%，愛河整體水體已逐年改善。環保局估計這次愛河水呈紅褐色的情形，還會再持續個幾天，因為最近間歇性降雨，造成非點源營養鹽流入，加上日照，愛河部分河段水流緩慢，及漲退潮適合感潮河段優勢種藻類增生。
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