高雄舊車站座落慶典 政壇重量級人送祝福

高雄帝冠車站（高雄舊車站）今舉辦座落儀式，蔡英文總統親臨現場，包括監察院長陳菊在內，前任市長葉菊蘭、許立明等人都到場見證。前高雄市長謝長廷則用影片祝賀高雄，「19年前我們送走舊車站，有許多人當時一起回憶在高雄車站的人生記憶。今天車站要回家了，這是高雄人的喜事。」

高雄市副市長林欽榮簡報時表示，高雄人等了19年終於把舊車站搬回來了，當時在鐵路地下化下，對高雄車站有許多爭辯，當然也有人想拆除，但歷任市長決定保留。「高雄是很多人的故鄉，高雄人在這邊成長、戀愛，甚至連我自己能遇到我太太都是因為高雄。」

林欽榮指出，高雄驛也是代表城市的轉型，南部的高科技發展從南科、橋科、仁武、洲際貨櫃中心到亞洲新灣區5G AIoT，高雄正在轉變。但不只是這些產業，「我們也擁有最庶民化的地景，那就是15.37公里的綠園道，有別於台北在鐵路地下化後的高架車站，高雄把更多空間留給市民。」

林欽榮在19年前是高雄市工務局長，謝長廷說，今天大家聚集在這裡有許多感恩。1941年日本時代興建的帝冠車站已經陪伴台灣人81年，「老火車站未來能繼續使用，繼續創造新一代的記憶，也代表台日友好的關係長存。」高雄市長陳其邁致詞時表示，非常感謝日本在疫情期間已捐贈台灣390萬劑疫苗，讓台灣能對抗新冠疫情。

高雄市長陳其邁表示，高雄車站的保存不只是舊建築和記憶的保留，更因為舊車站有高雄人共同的情感。陳其邁也感謝蔡英文總統對高雄產業轉型的支持，與歷任市長的付出，一棒接著一棒能讓城市記憶源遠流長。高雄車站未來也會有更多新的故事，新一代的人從這裡開始，高雄也將成他鄉變成故鄉。

陳其邁與林欽榮都提到滅火器《高雄驛起飛》的歌詞「海風吹呀吹，高雄準備欲飛」，高雄車站的定錨是城市轉動的齒輪。