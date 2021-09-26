老車站、新氣象 旅客動線猶如穿越時光隧道

車站扮演交通樞紐，也是熙來攘往門戶，承載歷史軌跡及共同記憶，有80年歷史高雄驛就是好故事說不盡的老車站。高雄帝冠車站2002年創下全台最大文物搬遷紀錄，19年後重回城市舞台，蔡英文總統、前後任市長今天上午出席見證，許多高雄人說「熟悉感覺回來了！」學者建議，別將高雄驛當成單一圖騰，它是一座活的城市博物館，也是城市對外櫥窗。

時空回到2002年，高雄人懷抱不捨與感傷之情，唱著「再會啦！車站」送走末班車，陪伴老車站卸下職務，建物向東南方平移82公尺蛻變成「願景館」。隨著鐵路地下化工程一步步完成，沿線地下道、陸橋退場，老車站終能亮麗回歸，今年9月間，先向北挪移4.8公尺，之後向西挪移57.86公尺，現已回到中山、博愛路中軸線，比搬動前位置稍微往南，一樣面中山路，預計今年12月底完成定位，站區內新、舊建物輝映，在一幢幢高樓包圍下，80歲老車站自帶光芒，氣勢毫不遜色。

重大交通優先是高雄市長陳其邁四大施政主軸之一，陳其邁說，鐵路地下化後，增加相當於8座中央公園綠地面積，綠地串成一條項鍊，高雄車站是項鍊中間的耀眼寶石，成為城市迎賓客廳，閃爍著城市記憶。

老車站與新站體未來如何順暢地連結？鐵道局表示，老車站座落在整體站區中軸線位置，未來旅客可經由老車站後方的樓梯及電扶梯，進出新站體下沉式廣場，進入營運區，旅客動線猶如穿越時光隧道般，可體驗豐富的時空轉變，也讓新舊站體自然融合。

鐵道局南工處正工程司張維舜提到，約莫8年前，日本男子塗木誠治到台灣自由行時，由台灣友人陪同參訪高雄老車站，帶來一本相簿，當中包含13張老照片。塗木誠治提到，1940年蓋高雄車站時，父親塗木文夫是清水組工程師，有機會來台灣看到父親曾修築的車站，也感受到老車站被用心對待，內心無比感動，塗文誠治將珍貴老照片送給鐵道局，希望未來策展時能用得上。

「老車站連結著太多人的情感！」張維舜說，他是土生土長高雄人，看到伴他成長的老車站屹立在城市舞台，繼續陪著世世代代高雄人，城市發展不只是增加更多光鮮新建物，能否留住老記憶也是重要一環。

高雄驛重新定位再出發，前交通部長葉匡時說，法國巴黎奧賽博物館前身是奧賽火車站，值得台灣借鏡，期許高雄老車站能注入更多活力與想像，如此有重量感空間，需要更具深度規畫。

高雄大學建築系教授陳啟仁表示，從高標準文化資產保存來看，車站周邊站體無法被完整保留，其實還是有遺憾，歷史建物之所以重要除了反映歷史真實性外，場域精神更是需要被重視，別將高雄驛當成圖騰，它是一座活的城市博物館，政府與公民都有責任讓歷史完整呈現。 高雄帝冠車站2002年創下全台最大文物搬遷紀錄，19年後重回城市舞台，蔡英文總統、前後任市長今天上午出席見證。記者劉學聖／攝影 時空回到2002年，高雄人懷抱不捨與感傷之情，唱著「再會啦！車站」送走末班車，陪伴老車站卸下職務，19年後