噪音消失、景觀變亮！鐵路沿線居民生活品質改變有感

高雄市區鐵路地下化讓城市地景、市容帶來重大改變，地面上鐵軌消失，多了全長15.37公里綠園道，沿線增添許多亮點，包括市定古蹟「舊三塊厝車站」，是高雄現存日治時期木構造車站之一，綠園道透過14位在地藝術家巧手，創作27幅作品，成為城市級、放大版「藝術長廊」。昔日鐵路沿線居民飽受火車噪音之苦，火車下地後，屋旁鐵軌變綠地，對生活品質改善很有感。

去年8月24日，高雄市長陳其邁上任，第一個行程就是視察綠園道工程。高雄鐵路地下化後，騰出全長達15.37公里、橫跨5個行政區綠化空間，副市長林欽榮說，沿線住家「後院變門面」，園道兩側老舊建物透過「綠園道建物彩妝行動計畫」，有如醫美手法，以策展概念做牆面創意彩繪，市容煥然一新。

高雄市都發局長楊欽富說，過去鐵路兩側給人印象是黑煙、噪音，這些原本在背面的建築翻轉成為正面，都發局啟動都更三部曲，第一步是藝術彩繪計畫，接著是整建維護協助拆除鐵窗等，第三部曲是都市更新計畫。

高雄市鼓山區綠川里長陳春時說，河邊街昔日緊鄰鐵軌整排40多年老屋，原本暮氣沉沉，牆面多了繽紛色彩後，整個亮起來，起初住戶對抽象畫風難接受，經過耐心溝通，加上每天監工看到顯著改變，住戶態度從質疑到認同，心情從不安轉為期待，參與、見證社區轉變，現在看到有路過者駐足欣賞，居民會熱心地導覽。

70歲婦人歐寶珠一家四代住鼓山區河邊街，她說，火車經過家後門聲響聽了一輩子，2年多年火車下地後，一度不習慣生活變得那麼安靜，她居住的綠川里與緊鄰的河邊里昔日被鐵軌阻隔，想串門子要走一段路，現在穿過綠園道就能聊天，鐵軌變綠地，每天晚餐飯後能優閒散步，生活品質提升，房價也上漲了。

高雄市區鐵路地下化後，鐵軌消失，騰出沿線全長15.37公里、橫跨5個行政區的綠園道，過去鐵道第一排變公園第一排，景觀、價值大翻轉。永慶不動產中華藝校加盟店經理郭明瓚說，在鼓山區美術館附近馬卡道路旁，15年前蓋好的透天厝房價約1千出頭，鐵路地下化後，周邊多了綠園道休憩空間，又有台鐵鼓山站等利多，交通更便捷，近期房價上漲到2千萬左右，鐵路地下化帶動房價，效益顯著。

斥資近千億元高雄鐵路地下化工程2018年10月通車啟用，這項重大交通建設是城市景觀翻新契機，有人受惠也有人受害。近2年，高雄市區陸橋一座座拆除，地下道一處處填平，陸橋周邊民眾正在適應新環境，橋下停車格沒了，本來能從橋下通行，現在要走遠一點，有人抱怨增加路口沒讓車流更順暢，產生的新的交通考驗。