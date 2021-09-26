台灣團隊辦到了！ 伴高雄老車站緩步回歸

有80年歷史高雄驛今天回家了!2500公噸老車站頂升、挪移、下降，每一步都要精準計算，一不慎可能「粉身碎骨」。19年前老車站搬家斥資1億由日本團隊主導，這次遷移團隊是在台灣有40年移厝經驗的林枝然、林建宏父子挑大梁，42歲林建宏說，要搬動比他年紀多一倍老車站心情戰戰兢兢，最大意義是「自己古蹟自己護」，不用再仰賴日本，證明台灣也辦得到。

林枝然和兒子林建宏、林英翔共同經營的「南北樓房遷移工程」團隊累積不少代表作，包含24年前宜蘭二結王公廟搬家，當時地方動員5、600人組成拖拉大隊，其實真正大力士是部屬在廟後方3部機械。

西元2000年，位於台北市徐州路的台大醫學院藥學館啟動搬家工程，台大藥學館是在1930年代、日本昭和年間興建，當時建物已有60多年歷史，移動約22公尺，被譽為台北市新舊建築定存典範，讓校友感動不已。

同一年原為台南縣新化公所的「新化街役場」，經文化界人士奔走爭取，逃過拆除厄運，千人移屋場面深植人心，負責這一「乾坤大挪移」行動的團隊，也是林枝然領軍，街役場重量近700公噸屬老舊建築，來回移動620公尺，過程經歷7次轉向，距離遠，建築又脆弱，難度頗高。

林建宏說，日本古蹟保存歷程起步較早，技術發展較快，但台灣移厝功力也在提升，他團隊是去年10月進場，第一步先拆除「願景館」時期地板等設施，讓空間趨於單純，也做地梁等結構補強。

頂升工程有兩大階段，第一步先頂升1.8公尺，又做第二部分地梁補強，接著再頂升到3.94公尺，這是配合挪移路徑高程。操作方式是建物下方有推動裝置，類似穿上溜冰鞋概念，搭配千斤頂在後方推動，

「規畫、應變一樣重要！」林建宏說，透過電腦控制同步系統能讓作業更精確，現場有許多環節要克服，防颱、防震等安全措施更是大意不得，要細心呵護，一個步驟錯了，就要花更多力氣補救。

頂升、挪移、下降是老車站賦歸之路三大階段，林建宏說，目前X、Y軸已定位，接下來就剩Z軸，要讓她緩緩下降。

南北團隊屬於榮工工程的合作廠商，據了解，老車站19年前搬家花費約1億，這次搬回花費約1.5億，多了頂升、下降等功夫，比19年前單純推移挑戰加倍。