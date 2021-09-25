回復軍管禁止傳統 馬祖燒塔節新舊共創重現習俗

馬祖秋慶之一鐵板燒塔節今天登場，回復軍管時期遭禁止的習俗，儀式展現文化禮俗，並由藝術、搖滾樂助興，新舊融合重現閩東文化傳統。

馬祖秋季三大民俗文化活動的鐵板（南竿仁愛村舊名）燒塔習俗，是全馬祖僅存中秋節維持燒塔傳統的村落。根據連江縣文化處史料，習俗起源明朝戚繼光對抗倭寇展開歡慶，演變在秋節時「擺塔」將家中廢棄物燒毀的「燒塔」，象徵除舊送厄與惜福與敬物意義。

連江縣文化處表示，馬祖軍管時代因「燈火管制」軍事需求，燒塔習俗消失近50年，民國87年後馬祖開始復興傳統，而南竿鐵板社區每年舉辦秋節燒塔活動，希望傳承文化，並提醒感恩惜福。

鐵板燒塔不僅回復傳統，並融入新世代元素，發展出獨特文化，創意踩街活動、傳統技藝體驗如製作傳統甜點扭白丸、疊塔實作、燒塔儀式及節慶晚會，表現傳統節慶的新意。

踩街活動在鐵板市街展開，今年共有10支隊伍參加，集結馬祖軍民、學生、親子響應，包含鼓板奏樂、舞龍舞獅等熱鬧元素，還有鐵板海軍蛙人跳操展現力與美，欣賞觀眾將鐵板市街擠得水泄不通。

鐵板燒塔儀式在鐵板沙灘上疊著大型紅磚塔，由金板境天后宮主委馮章明分點媽祖平安火，連江縣長劉增應、前內政部長李鴻源領軍點燃磚塔，烈火燒盡塔中舊物與民眾書寫的除穢卡，象徵燒除一年的不順遂。

連江縣長劉增應表示，燒塔延續閩東習俗傳統，透過燒塔將一年中的不如意燃燒成歷史灰燼，迎向新的一年，也期待Covid-19（2019新冠肺炎）疫情結束，全國平安惜福。馬祖秋慶未來也是國際藝術島重要一環，希望將馬祖文化透過不同形式分享台灣與國際。

晚會表演在馬祖雲台樂府鼓板奏樂與演唱「秋月圓」，及地方師生以馬祖話編曲「Waha」，利用搖滾曲風和馬祖話演繹令人讚嘆的舞台魅力，後由壞蛋王．老五樂團持續引領民眾在秋夜海邊，感受閩東文化與搖滾活力。