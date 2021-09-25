高雄驛校正回歸 陳其邁：高雄揚帆再出發的「前戲」

高雄驛（願景館）遷離19年終於校正回歸，高雄市長陳其邁今晚表示，它不僅縫合南北紋理，也意味高雄重新連結在整個城市的發展主軸，高所有高雄人築夢的起點。

今晚高雄驛首發，入夜後卻飄起細雨，但沒澆息現場民眾熱情。陳其邁說，高雄在城市轉型過程，高雄火車站的遷移居非常重要的關鍵，它不僅帶動整個南北的縫合，也是串連捷運，還有鐵路地下化等高雄交通骨幹、重要路網的一個起點。

陳說，高雄驛今天校正回歸，也意味重新連結到整個城市的發展主軸，相信將從整個科學園區、亞灣區、高雄火車站的商業區開發，串起未來。「高雄驛不僅是在地理位置的中軸線，更是整個高雄城市轉型的一個新的起點」。

陳其邁說，他4歲來高雄，在火車站下車，展開與高雄50年相戀、相依的過程，每個人與高雄有不同的故事，曾有長輩，口袋沒半毛，來高雄展開築夢之旅，高雄是大家築夢的起點，19年來經歷任市長的努力及高雄市民築夢過程，徹底翻轉。

如今高雄驛校正回歸，未來它仍是高雄的門戶客廳，是夢的起點，也是實現理想的終點，相信把高雄當故鄉的「高雄人」，今、明兩天的慶典都將刻骨銘心，永遠難忘。希望大家把高雄站當成高雄新的出發點，大家一起築夢踏實。高雄驛回歸，是高雄揚帆再出發的「前戲」。

今晚到場觀賞高雄驛光雕秀的日本交流協會高雄事務所長加藤英次，也藉高雄驛回歸表達日本對台灣10年前為311震災伸出援手的感謝，他說，高雄驛80年前由日本建造，台日情誼深厚，未來希望持續互助，透過各式交流深化台日友誼。