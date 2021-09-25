高雄驛「回娘家」 願景館光雕秀首發熱鬧同歡

遷離長達19年的「高雄驛」(願景館)，今年8月22日啟動復歸作業，歷時一個多月終於回歸站區中軸線，今晚這段廣大市民對舊高雄火車站的歲月記憶，透過高科技投影技術化成精彩光雕秀投放，為高雄帶來滿滿的感動，明起，高雄驛將以「高雄門戶客廳」之姿重新屹立，再延續下一個80年。高雄市長陳其邁引用滅火器歌詞中的「海風吹呀吹，高雄就要起飛」，描述把高雄驛迎回娘家的雀躍。

為迎接「高雄驛」回歸，高雄市政府原本規畫兩晚的光雕秀，再延長到29日，擴大參與。透過高雄舊火車站的點點滴滴，帶大家回味過去高雄人的努力與驕傲，也沿著炫爛的光之軌跡，看見科技滿點、希望無限的高雄新時代。

高市工務局新工處表示，高雄驛光雕秀由製作澳門光影節、萬金教堂光雕秀的高雄在地光雕技術團隊，及雲門舞集御用影像設計大師王奕盛共同操刀。

今晚光雕秀首發，邀金曲獎得主陳明章與第58屆威尼斯雙年展開幕演出的在地優秀團隊「新古典室內樂團」合作演出精彩世界名曲、台灣民謠，並演唱19年前高雄驛搬遷主題曲「再會啦!車站」。活動壓軸則由滅火器樂團帶來金次高雄驛主題曲「高雄驛起飛」，炸裂現場。以及台日友情年「希望的明日」等曲目。現場除250名預約參觀的民眾外，還有台鐵歷任站長共度。

慶祝高雄驛回歸，包括總統蔡英文及高雄市歷任市長包括現任監察院長陳菊、代理市長楊明州及許立明等，另有在地民代、地方仕紳以及日本台灣交流協會代表等貴賓與會，透由高質感的光影科技，各界踴躍提供的影像舊照，分享高雄建設的軌跡及未來發展的願景。

2025年完工的高雄新火車站，預計將成為高雄市新的交通樞紐與核心商圈，目前連結站旁的71期重劃區與商業區投資熱絡。周圍的後驛商圈、高醫商圈一帶房價更是出現接近2字尾邁向3字頭的跡象。高雄致力產業轉型有成，路科、橋科、高軟園區、亞洲新灣區5G AIoT創新園區接續開展，高雄已從傳統產業延伸至金融貿易與數位電子，也從重工業推展到文創旅遊產業，下一世代的高科技產業逐漸匯聚港都。

願景館光雕秀充滿年輕熱情的光舞表演和流行音樂，也有象徵高科技的多媒體光影演出，展現充滿科技與活力的高雄正準備發光發熱。