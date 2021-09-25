快訊

朱立倫當選國民黨魁 主席直選來首位得票率未過半

趙少康對朱立倫點七大問題 要他號召粉絲歸隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄驛「回娘家」 願景館光雕秀首發熱鬧同歡

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄驛回娘家，光雕秀前由年輕世代表演勁歌熱舞，揭開慶典序幕。記者王昭月／攝影
高雄驛回娘家，光雕秀前由年輕世代表演勁歌熱舞，揭開慶典序幕。記者王昭月／攝影

遷離長達19年的「高雄驛」(願景館)，今年8月22日啟動復歸作業，歷時一個多月終於回歸站區中軸線，今晚這段廣大市民對舊高雄火車站的歲月記憶，透過高科技投影技術化成精彩光雕秀投放，為高雄帶來滿滿的感動，明起，高雄驛將以「高雄門戶客廳」之姿重新屹立，再延續下一個80年。高雄市長陳其邁引用滅火器歌詞中的「海風吹呀吹，高雄就要起飛」，描述把高雄驛迎回娘家的雀躍。

為迎接「高雄驛」回歸，高雄市政府原本規畫兩晚的光雕秀，再延長到29日，擴大參與。透過高雄舊火車站的點點滴滴，帶大家回味過去高雄人的努力與驕傲，也沿著炫爛的光之軌跡，看見科技滿點、希望無限的高雄新時代。

高市工務局新工處表示，高雄驛光雕秀由製作澳門光影節、萬金教堂光雕秀的高雄在地光雕技術團隊，及雲門舞集御用影像設計大師王奕盛共同操刀。

今晚光雕秀首發，邀金曲獎得主陳明章與第58屆威尼斯雙年展開幕演出的在地優秀團隊「新古典室內樂團」合作演出精彩世界名曲、台灣民謠，並演唱19年前高雄驛搬遷主題曲「再會啦!車站」。活動壓軸則由滅火器樂團帶來金次高雄驛主題曲「高雄驛起飛」，炸裂現場。以及台日友情年「希望的明日」等曲目。現場除250名預約參觀的民眾外，還有台鐵歷任站長共度。

慶祝高雄驛回歸，包括總統蔡英文及高雄市歷任市長包括現任監察院長陳菊、代理市長楊明州及許立明等，另有在地民代、地方仕紳以及日本台灣交流協會代表等貴賓與會，透由高質感的光影科技，各界踴躍提供的影像舊照，分享高雄建設的軌跡及未來發展的願景。

2025年完工的高雄新火車站，預計將成為高雄市新的交通樞紐與核心商圈，目前連結站旁的71期重劃區與商業區投資熱絡。周圍的後驛商圈、高醫商圈一帶房價更是出現接近2字尾邁向3字頭的跡象。高雄致力產業轉型有成，路科、橋科、高軟園區、亞洲新灣區5G AIoT創新園區接續開展，高雄已從傳統產業延伸至金融貿易與數位電子，也從重工業推展到文創旅遊產業，下一世代的高科技產業逐漸匯聚港都。

願景館光雕秀充滿年輕熱情的光舞表演和流行音樂，也有象徵高科技的多媒體光影演出，展現充滿科技與活力的高雄正準備發光發熱。

高雄市 火車站 願景

延伸閱讀

全聯高雄明仁店開出千萬特別獎 幸運兒64元買茶飲就中

高雄券加碼1千元 吸引63萬人數位綁定在高雄消費

電線桿莫名倒塌還壓壞陽台 高雄302戶停電搶修

卡哇伊！浪浪搖身變「伴讀書僮」巡迴高雄各圖書分館

相關新聞

高雄驛校正回歸 陳其邁：高雄揚帆再出發的「前戲」

高雄驛（願景館）遷離19年終於校正回歸，高雄市長陳其邁今晚表示，它不僅縫合南北紋理，也意味高雄重新連結在整個城市的發展主...

高雄驛「回娘家」 願景館光雕秀首發熱鬧同歡

遷離長達19年的「高雄驛」(願景館)，今年8月22日啟動復歸作業，歷時一個多月終於回歸站區中軸線，今晚這段廣大市民對舊高...

用路人小心！ 金門又多一台測速照相機出來搶錢

有鑑於金門桃園路的路幅較寬，駕駛人的行車速度容易較快，金門縣警局交通隊今天表示，已在金門酒廠前，也就是桃園路盤果路口，加...

高雄券加碼1千元 吸引63萬人數位綁定在高雄消費

五倍券數位綁定22 日開跑，全台人數突破300萬人，高雄市府財政局指出，9大銀行與支付業者與高雄券數位綁定對接，開放3天...

卡哇伊！浪浪搖身變「伴讀書僮」巡迴高雄各圖書分館

日本東京西部三鷹市2016年率先採用「閱讀治療犬」，幫學習障礙孩童閱讀，掀起風潮，繼高雄市立圖書總館開放毛小孩入館後，大...

獎勵優秀原民人才 原民會鼓勵族人將專業回饋部落

原住民族委員會為獎勵不同領域的優秀原住民人才，今天上午於高雄市漢來大飯店進行「原住民專門人才獎勵頒獎」典禮，原民會主委夷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。