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高雄券加碼1千元 吸引63萬人數位綁定在高雄消費

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
市府財政局提醒，10月8日起以綁定之數位支付方式消費，合作業者系統自動累計在高雄消費金額，收到符合資格的簡訊通知後，可在三大通路領取。圖／市府經發局提供
市府財政局提醒，10月8日起以綁定之數位支付方式消費，合作業者系統自動累計在高雄消費金額，收到符合資格的簡訊通知後，可在三大通路領取。圖／市府經發局提供

五倍券數位綁定22 日開跑，全台人數突破300萬人，高雄市府財政局指出，9大銀行與支付業者與高雄券數位綁定對接，開放3天的綁定人數突破63萬人，高雄劵綁定人數已近高雄人口的22%，確實具有磁吸效應。

高雄市府針對五倍券推出「高雄開就賺」的數位綁定方案，在高雄消費滿5千元，其中旅宿、餐飲累計超過2500元，就能夠拿到1千元高雄券，並與9大業者合作數位綁定登錄高雄券方案。財政局長陳勇勝說，國泰世華、台新、聯邦、新光都是國內發卡量名列前茅的指標性銀行，高雄銀行則是在地銀行代表；此外還有電支業者LINE Pay Money、台灣Pay、PChome Pi拍錢包以及電子票證一卡通，合作銀行總發卡量超過1600萬張。

市政府財政局說明，目前全國數位綁定約352萬人，約佔全國人口15%，其中63萬人選擇數位對接高雄券。財政局提醒，參加「高雄開就賺」活動的民眾，領取條件是從今年10月8日起，以綁定之數位支付方式消費，在高雄市實體店家滿5千元，就能夠拿到1千元高雄券，數量有限。

此外，「高雄開就賺」數位振興方案由合作業者系統自動累計在高雄消費金額，以及符合領取資格通知，民眾收到領券簡訊通知，即可在網站上預約取券方式，可以選擇郵寄，會在全台7-11、高雄捷運車站取券。

陳勇勝表示，後續市府將公布「紙本振興五倍券對接高雄券」、「日月抽活動」、「商圈夜市券」等內容。

高雄市 一卡通 捷運

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