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屏東93歲海陸退役老兵 熱心公益獲長青楷模揚

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
海軍陸戰隊士官長退役的93歲雷萬平（右），常巡視家附近的丹林吊橋、公園等公共設施，一發現問題就主動維修，今天獲屏東縣長青楷模表揚。圖／屏東縣政府提供
海軍陸戰隊士官長退役的93歲雷萬平（右），常巡視家附近的丹林吊橋、公園等公共設施，一發現問題就主動維修，今天獲屏東縣長青楷模表揚。圖／屏東縣政府提供

屏東縣110年重陽敬老暨長照人員聯合表揚大會，今天於縣府大禮堂舉行，經縣府特約長照機構推薦、遴選，共有82人獲得肯定，在接受表揚30名長青楷模中，最年長的是住原民鄉來義鄉、海軍陸戰隊士官長退役的93歲雷萬平，他常熱心巡視家附近的丹林吊橋、公園等公共設施，一發現問題就主動維修，他說，用行動展現對家鄉的愛，是沒有年齡限制的。

「家有一老，如有一寶！」潘孟安表示，每位獲獎的長青、敬老楷模在社區及鄰里之間不僅是樂齡、人生的典範，更是每個家庭的珍寶，希望藉由表揚大會向長者們表達最大的敬意，也讓長輩們的智慧及精神可以繼續傳遞在鄰里之間，祝福所有長輩健康樂活、天天開心。

來自來義鄉丹林村93歲的長青楷模雷萬平，為海軍陸戰隊奉獻大半輩子，退休後回到家鄉來義丹林，常會帶著工具到家附近的丹林吊橋檢查及翻修吊橋棧板和公園硬體設施，他說，丹林橋是唯一可以回到家鄉的路，不僅想為鄉民及家人永遠保留一條平安回家的路，更想將愛奉獻給美麗的家鄉，就當成運動，會一直巡查到走不動為止。

縣府今天表揚82名楷模，長青楷模30名、敬老楷模25名、績優老人團體1名、老人福利機構長照人員25名及社會福利財團法人評鑑績優單位1名。

長照 吊橋 海軍

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