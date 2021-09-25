卡哇伊！浪浪搖身變「伴讀書僮」巡迴高雄各圖書分館

日本東京西部三鷹市2016年率先採用「閱讀治療犬」，幫學習障礙孩童閱讀，掀起風潮，繼高雄市立圖書總館開放毛小孩入館後，大社圖書分館兒童閱讀區，今天也有兩隻狗狗現蹤，牠們是高雄市動保處訓練的伴讀書僮，不只吸睛，還讓許多原本躁動的孩童，變安靜了。

今早10點起，有20組親子報名與「汪星人」相會，大家聆聽「故事媽媽」導讀繪本大師賴馬的「我和我家附近的流浪狗」時，現場兩隻毛孩書僮慵懶地趴在一旁，偶爾也舔舔人，畫面相當療癒。

高市動保處表示，這兩隻毛孩原本是動物收容所裡的流浪犬，經挑選訓練成為伴讀書僮，未來會在與市圖合辦的「世界閱讀日×療癒講座系列活動」中陪伴大家享受書香與紓壓。動保處長葉坤松表示，據研究，只要跟小狗相處約15分鐘，就能有效降低人體血液中的皮質醇，亦即壓力賀爾蒙，達到減壓效果。

葉坤松表示，浪浪書僮進駐圖書館，可望緩解大家在疫情下的壓力，未來這些浪浪將巡迴到三民、燕巢、湖內等圖書分館，與大家有更多的互動。此外，動保處也將積極推動「動物友善空間」計畫，讓飼主們開心帶著心愛的毛小孩進出各共場域。

毛孩書僮活動場次時間及地點，可上高雄市動保處官網或臉書粉絲頁查詢。